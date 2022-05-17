170 bin liralık organize cinayet

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı 61 sayfalık iddianamede, sunucu Ece Erken’in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ölümüyle sonuçlanan olaylar dizisi tek tek anlatıldı. İddianameye göre, emlakçı Kerem Öztürk Yeşilköy’deki bir daireyi satmaya çalışıyordu. Devreye aynı apartmanda oturan Suphi Malgaz girdi. Daireyi 1 milyon 650 bin liraya satan Malgaz, Öztürk’e 1 milyon 480 bin lira verdi. Öztürk dairenin satıldığı fiyatı öğrenince 170 bin liralık farkı istedi. Devreye Öztürk’ün borçlu olduğu Gökhan Karakan girdi. Bu kez de Karakan parayı almak istedi. Devreye önce Seccad Yeşil, daha sonra da Kadir Yasak girdi. Yeşilköy’de 9 Ocak 2022 gecesi taraflar buluştu. Suphi Malgaz’ın yanında Şafak Mahmutyazıcıoğlu da vardı. Mahmutyazıcıoğlu, Malgaz’a parayı ödememesini söyledi. Cinayetin nedeni de o gece yaşananlardı.

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PUSU KURUP ÖLDÜRDÜLER

27 Ocak 2022 gece yarısı Kadir Yasak, Serkan Dakman ve Seccad Yeşil, Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun sahibi olduğu balık restoranının önüne gitti. Burak Otcuoğlu ile Fatih Okan Kadak ise gözcü olarak sokağın başına yerleştirildi. Kadir Yasak ile Serkan Dakman restorana girerek Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile görüştü. Bu sırada içeri Ali Yasak ve Seccad Yeşil de girdi. Kadir Yasak o an önce Şafak Mahmutyazıcıoğlu’na, ardından şoförü Murat Bilmez’e ateş etti. Ali Yasak yaralı haldeki Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu restoranın dışına doğru sürüklerken Kadir Yasak yeniden ateş açtı. Sanıklar daha sonra birlikte kaçtı.

MESAJLAR DA DOSYAYA GİRDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı iddianamede, Kadir Yasak, Seccad Yeşil ve Serkan Dakman hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıl 6’şar ay, Ali Yasak ve Abdulkadir Kara’ya ise ağırlaştırılmış müebbet ve 12 yıl 6’şar ay hapis cezası talep etti. Şafak Mahmutyazıcıoğlu soruşturmasına, sanıkların cinayetten önce kendi aralarındaki mesajlaşmaları da girdi. Sanıklardan Gökhan Karakan’ın Kerem Öztürk’e gönderdiği mesajda cinayet planını şöyle anlattı: ‘Şimdi Kadir abi aradı. ‘O Şafak gelecek senden özür dileyecek’ dedi yoksa Şafak’ı vuracağız dediler. Bu saatten sonra herkes akıllı olsun.”