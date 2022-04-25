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Ece Erken'den şaşırtan miras kararı

#Ece Erken#Şafak Mahmutyazıcıoğlu#Reddi Miras
Ece Erkenden şaşırtan miras kararı

Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Eşinin acısıyla yıkılan ve zor günler geçiren Ece Erken, aldığı kararı sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

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Geçtiğimiz ocak ayında  eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu silahlı saldırı sonucu kaybeden Ece Erken,  aldığı miras kararını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

'REDDİ MİRAS YAPIYORUM'

Ece Erken, "Eşimi çok sevdim ve onu özlemle anıyorum ama rahmetli eşimi yıllardır gelir kapısı olarak gören ve rahmetli olduktan sonra hala görmeye devam eden bu kötü insanlarla ismimin daha fazla yan yana gelmesini istemiyorum. Biz gönülden bağlıydık, öyle kalacağız. Reddi miras yapıyorum herkese sevgi ve saygılarımla" dedi.

Ece Erkenden şaşırtan miras kararı

OĞLUNUN DOĞUM GÜNÜNDE TATSIZ OLAY

 Ece Erken geçtiğimiz günlerde oğlu ile birlikte çıktığı tatilde tatsız bir olay yaşamış, çılgına dönen ünlü sunucu isyanını sosyal medya hesabında dile getirmişti. 

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 "Şu an oğlumu çocuk oteline götürüyorum bir bakıyorum hesabıma bloke gelmiş. Neden çünkü Şafak'a ‘abi' diyen, peşinde gezen 'param yok bana borç al' diyen, ölümüne sebebiyet veren şahıs tedbir kararı aldırmış"

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EŞİM SENİN YÜZÜNDEN ÖLDÜ

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle suçladığı kişi hakkında ağır ithamlarda bulunan Erken, 'Sokağa çıkarken utanman, ölüme sebebiyet vermekten kahrolman gerekirken uyduruk çekler yazıp ölen eşime iftira atıyorsun. Kasti benim hesabıma yaptığın bu blokeyle birlikte senin namussuz yaşamını, hapislerde çürüyeceğin günleri Allah nasip etsin ve yaptığın dolandırıcılığı herkese ispat edeceğim.’ İfadelerini kullandı.

Vefat eden eşine de seslenen ünlü sunucu, ‘En yakınların mal kaçırdı, ‘Çavuş’ soyadlı birinin üstüne yaptılar her şeyi… ‘Arkadaşım’ dediğin dolandırıcı şerefsiz çıktı. Borcu varken ‘borcu var’ dedi. Ah be Şafak’ım hiç dostun, hiç adam yokmuş çevrende. Allah seni kurtarmış’ dedi.

Ece Erkenden şaşırtan miras kararı

SALDIRIDAN 7 AY ÖNCE EVLENMİŞLERDİ

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Ece Erken (43) ile uzun süredir aşk yaşayan avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, evlilik haberini 'Herkese selam. Biz evlendik. Mutluluğumuzu sizinle paylaşmak istedik. Başta ailemize, sonra dostlarımıza, sevenlere, yanımızda olan herkese teşekkür ederiz” mesajıyla duyurmuştu.

Ece Erken'den yürek yakan paylaşım: Ne çok sevmişim ben seni!Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken'den yeni paylaşım! Beşiktaş eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, uğradığı silahlı saldırı sonucu vefat etmişti. Eşinin acı haberiyle yıkılan Ece Erken sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
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#Ece Erken#Şafak Mahmutyazıcıoğlu#Reddi Miras

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