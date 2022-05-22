Kameraya bardak fırlatma vakası

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Bir haber spikeri, haberleri sunarken...

Şehit haberine sıra geldiğinde...

“Yeter be yeter! Yeter terörle arasına mesafe koymayanlarla dostluğunuz. Sırf seçimde oylarını alacağız diye yaptıklarınız yeter!” falan dese...







Ve rejiye “Geç bunu, geç” falan diye bağırsa...

En sonunda da bardağı kameraya doğru fırlatarak ekranı terk etmeye kalksa...

*

Ben şöyle bir yorum yaparım:

*

“Niye artistlik yapıyorsun yeğenim? Orası senin tepkisel artistliklerinin sahnesi mi? Müsamere çocuğu musun sen? Sonsuz haklı bile olsan kendini niye zapt etmeyi beceremiyorsun? Haberleri daha önceden bildiğine göre bu tepkin anlık olamaz. Yoksa rol mü kesiyorsun? Buna hazırlandın mı yeğenim?”

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Muhalefete yakın bir televizyon kanalında...

Haber spikerinin, haberleri sunarken...

Yaptığı artistlik karşısında da...

Yapacağım yorum budur, bundan ibarettir.



ŞU TÜRDEN REHBERLER ÇOK ACAYİP TUTAR



Şu türden rehberler çok acayip tutar

- Turistlerin hiç bilmediği, enfes yerel restoranlar rehberi.

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- Tamamen şişirilmiş turistik şehirler ve mekânlar rehberi.

*

- Kapağını çevirmeye bile gerek olmayan kitaplar rehberi.

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- İlk 15 dakikasında sıkmaya başlayan filmler rehberi.

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- Asla başlanmaması gereken diziler rehberi.

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- Hiçbir işe yaramayan, para tuzağı ürünler rehberi.

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- Hakkı yenmiş başyapıtlar rehberi.

SEN İSTESEN DE TOKAT ATAMAZ KIZIM



TEKVANDO antrenörü, müsabakada yenilen genç kıza tokat atınca...







Haklı bir tepki dalgası çığ gibi büyümüş ve antrenör de görevden alınmıştı.

*

Genç kız, çıkıp açıklama yapmış.

“Yenilince moralim bozulmuştu. Şok içindeydim. Hocam bana tokat at, kendime geleyim, dedim. O da beni kırmadı” falan türü antrenörü temize çıkarmaya çalışan bir açıklama.

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Buradan bu genç kardeşimize sesleniyorum:

*

Sen “Hocam ne olur bana tokat at” desen de... Hocan sana tokat atamaz kızım. Sen aradan çekil ve tokatçı antrenörle bizi baş başa bırak.

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TARAFSIZ SANATÇILAR VE CHP’NİN MİTİNGİ



ÇOĞU sevdiğim, saydığım sanatçılar. CHP’nin sosyal medya sitesinde mesajları yayınlandı. “Ben CHP mitinginde olacağım, siz de gelin” türü mesajlar.

*

Elinizi vicdanınıza koyun ve aynısının iktidar partisinin bir mitingi için yapıldığını düşünün.

Bazı sanatçılar çıkacak ve “Ben AK Parti mitinginde olacağım, siz de gelin” diye mesaj verecek.

Aman Tanrı’m! Vay o sanatçıların haline!

Anında yalaka ilan edilirler, yerlere vurulurlardı. Boykot edilmelerine yönelik çağrılar, hakaretler, aşağılamalar falan.

*

CHP’ye açıkça destek veren sanatçılara bunların hiçbiri yapılmadı.

AK Parti kitlesinin hoşgörüsü, sanılandan daha mı fazla ne?



BİR FOTOĞRAF ANALİZİ







- Buram buram “Aday benim” diye haykırıyor bu fotoğraf.

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- Her açıdan “Lidere itaat esastır” diyor bu fotoğraf.

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- Bir yönüyle “Ekrem, geri dur” diye ima ediyor bu fotoğraf.

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- Bir başka açıdan altılı masaya mesaj veriyor bu fotoğraf.

ÇAYCI DEĞİLİM AMA FİYATI NE OLMUŞ ÖYLE



ÇAY içmem. Kahveciyim ben.

Ama çay fiyatlarını görünce “Bu ne be? Ne olmuş bu çaya?” dedim.









Yüzde 43 zam yapmışlar çaya. Turistik Rize Çayı’nın fiyatı 75 liraya çıkmış.

*

Bizim milletimiz için çay önemlidir. Tencereden bile önemlidir. Hatta ve hatta “Demliğin düşüremeyeceği hükümet yoktur” desek yeridir.

*

Hükümetin pahalılık meselesini çözmesi şart ama pahalı çay meselesini çözmesi şart oğlu şart.

NOT DEFTERİMDEN



- Galataport’un tiryakisi oldum. Yolumu hep oraya düşürüyorum. Çünkü çok havadar, çok kozmopolit, çok janjanlı, çok vaatkâr bir yer.







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- Şu sıralarda koronaya yakalanmak, gecikmeli Ankara trenine binmek gibi bir şey.

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- Valinin iyisi, hası şuradan belli olur: Tayini çıktığında halk tarafından gözyaşlarıyla uğurlanmasından...

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- Adana’da AK Parti’nin Gençlik Buluşması... İstanbul’da CHP’nin Maltepe Mitingi... Seçime daha çok var ama meydanlar erken ısınacak galiba.

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- “Maymun çiçeği” denilen yeni hastalığı, sırf adından dolayı fazla ciddiye alamıyorum. Sorry.

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- Bazı ev sahiplerinin “kiracıda aradığım şartlar” diyerek verdiği ilanları görüyorum. Resmen Sevr’i dayatıyorlar kiracılara, resmen.

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- Meral Akşener’e rastlarsam bir yerde, “İkinci Abdülhamit’le iyi geçin, son tahlilde sağcı bir partinin genel başkanısın” diyeceğim.