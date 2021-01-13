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HaberlerGündem HaberleriSadece 2 gün kaldı... Uzun kuyruklar oluştu! İstanbul kart için HES kodu sırası
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Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - Murat KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 13.01.2021 - 15:56 | Son Güncelleme:

Sadece 2 gün kaldı... Uzun kuyruklar oluştu! İstanbul kart için HES kodu sırası

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Sadece 2 gün kaldı... Uzun kuyruklar oluştu! İstanbul kart için HES kodu sırası
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Hayat Eve Sığar (HES) kodu kullanımının zorunlu hale getirilmesinin ardından İstanbulkartlar ile HES kodlarının eşleştirilmesi için verilen süre 15 Ocak'ta doluyor. 2 gün sonra uygulanmaya başlanacak yeni tedbir için vatandaşlar İstanbul Kart noktalarında yoğunluk oluşturdu. 15 Ocak tarihinden sonra eşleştirme yapılmamış İstanbul kartlar ise kullanılamayacak.

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  • Sadece 2 gün kaldı... İstanbulda uzun kuyruklar oluştu
  • Sadece 2 gün kaldı... İstanbulda uzun kuyruklar oluştu
  • Sadece 2 gün kaldı... İstanbulda uzun kuyruklar oluştu
  • Sadece 2 gün kaldı... İstanbulda uzun kuyruklar oluştu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Koronavirüse karşı alınan yeni önlemler kapsamında İstanbul'da toplu ulaşımda kullanılan İstanbul kartlarına HES kodu zorunluluğu getirildi. 

15 Ocak tarihine kadar HES kodlarını İstanbul kartlarına yüklemek isteyen vatandaşlar İstanbul kart başvuru noktalarına akın etti. Eski İstanbul kartlarına HES kodu eşleştirmesi yapamayan vatandaşlar kartlarını yenilemek için, kimileri ise isimsiz kartlarına HES kodu yükletmek için sıraya girdi.

Kartal Metro istasyonu ve Kadıköy'de bulunan İstanbul kart başvuru noktalarında yoğunluk oluştu. Vatandaşlar, https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul adresinden de 15 Ocak tarihine kadar İstanbul kartlarını HES kodlarıyla eşleştirebilecek. 15 Ocak tarihinden sonra eşleştirme yapılmamış İstanbul kartlar ise kullanılamayacak.

İstanbulkart HES kodu yükleme, tanımlama, eşleştirme işlemi hakkında bilgiler
İstanbulkart HES kodu yükleme, tanımlama, eşleştirme işlemi hakkında bilgiler
İstanbulkart HES olmadan çalışmayacak
İstanbulkart HES olmadan çalışmayacak
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