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Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - Murat KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 13 Ocak 2021 - 16:11 | 

Sadece 2 gün kaldı... İstanbul'da uzun kuyruklar oluştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Hayat Eve Sığar (HES) kodu kullanımının zorunlu hale getirilmesinin ardından İstanbulkartlar ile HES kodlarının eşleştirilmesi için verilen süre 15 Ocak'ta doluyor. 2 gün sonra uygulanmaya başlanacak yeni tedbir için vatandaşlar İstanbul Kart noktalarında yoğunluk oluşturdu. 15 Ocak tarihinden sonra eşleştirme yapılmamış İstanbul kartlar ise kullanılamayacak.

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