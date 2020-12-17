İstanbulkart HES olmadan çalışmayacak

İBB'den yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı’nın toplu taşıma araçlarında HES kodu kontrolünü zorunlu hale getiren genelgesinin ardından İstanbulkartlar ile HES kodlarının eşleştirilmesi işlemleri başlatıldı.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yayınlanan genelge gereği 15 Ocak 2021 tarihinden itibaren, toplu ulaşımda HES kodu eşleştirilmemiş İstanbulkartlar geçersiz sayılacak. Koronavirüs riski taşıyan yolcular, kent içinde toplu taşımadan yararlanamayacak.

Genelgeye göre, tanılı ya da temaslı olup izolasyonda olması gerekirken kent içi toplu ulaşım araçlarını kullandığı tespit edilen kişilerin bilgileri ilgili makamlarla paylaşılacak. Koronavirüs tanılı hastaların, taşıyıcıların veya bu kişilerle temasta olanların toplu ulaşım kullanımı geçici olarak engellenecek. Sağlık Bakanlığı’nın HES uygulaması ya da SMS üzerinden alınan HES kodu ile birlikte kişisel bilgileri ‘https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul’ sitesindeki gerekli alanlara girilerek eşleştirme işlemi yapılabilecek.