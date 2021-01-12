İstanbulkart HES kodu eşleştirme işlemi nasıl yapılır? Son gün 15 Ocak!

İstanbulkart HES kodu eşleştirme işlemi, https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul adresinden yapılıyor. T.C. Sağlık Bakanlığı önlemleri kapsamında toplu ulaşımda HES kodu paylaşımı talep ediliyor. İstanbulkart’ınızla HES kodunuzu eşleştirmek için aşağıdaki bilgileri doldurarak Kaydet butonuna tıklamanız gerekiyor.

İSTANBULKART HES KODU EŞLEŞTİRME İŞLEMİNE DAİR DETAYLAR

İBB'den yapılan açıklamaya göre İçişleri Bakanlığının toplu taşıma araçlarında HES kodu kontrolünü zorunlu hale getiren genelgesinin ardından İstanbulkartlar ile HES Kodlarının eşleştirilmesi işlemleri başlatıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid -19) ile mücadele kapsamında yayınlanan genelge gereği 15 Ocak 2021 tarihinden itibaren, toplu ulaşımda HES kodu eşleştirilmemiş İstanbulkartlar geçersiz sayılacak. Koronavirüs riski taşıyan yolcular, kent içinde toplu taşımadan yararlanamayacak.

Genelgeye göre, tanılı ya da temaslı olup izolasyonda olması gerekirken kent içi toplu ulaşım araçlarını kullandığı tespit edilen kişilerin bilgileri ilgili makamlarla paylaşılacak. Koronavirüs tanılı hastaların, taşıyıcıların veya bu kişilerle temasta olanların toplu ulaşım kullanımı geçici olarak engellenecek.

EŞLEŞTİRME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Sağlık Bakanlığının HES uygulaması ya da SMS üzerinden alınan HES kodu ile birlikte kişisel bilgilerini "https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul" sitesindeki gerekli alanlara girerek eşleştirme işlemi yapılabilecek.