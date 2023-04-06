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Saadet Partisi’nde ciddi sıkıntılar var

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#DEPREM#Seçim
Saadet Partisi’nde ciddi sıkıntılar var
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2023 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 24 TV, 360 TV ve TV4 ortak yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

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Erdoğan özetle şunları kaydetti:

(Deprem bölgesindeki çalışmalar) İnşallah bakanımın da verdiği söze dayanarak söylüyorum bu köy evleri dediğimiz evlerin bir kısmını bayrama yetiştirme gayreti içerisindeyiz.

(Seccade tartışması) Seccadenin üzerine ayakkabı ile basılır mı, basılmaz. Bu bilim, irfan işi; adap meselesidir. O kendi edebi, adabıdır.
(Merkezi yetkileri paylaşacağız) Çevre Şehircilik Bakanlığımızla yeni yasal düzenlemeler yapmak suretiyle burada yerel yönetimlerle merkezi yönetimin bir görev dağılımına gitmesi şart.

(Selahattin Demirtaş’ın açıklamaları) Maalesef Demirtaş, aslında hüküm giymesi gerekenden daha henüz hükmü almadı. 4 yıl 8 ay gibi bir süreci yaşıyor. Asıl hüküm giydiğinde o zaman bunları konuşamayacaklar.

(Saadet Partisi) Açık net bir şeyi söyleyeyim, benim milletim bazı gerçekleri bilsin. Temel Bey’in nerede durduğunu herkes tam manasıyla bilmeyebilir. Şu anda Saadet Partisi içinde ciddi sıkıntılar var. Huzurlu değiller, rahat değiller.

(Başkan yardımcılıkları) Bunların dertleri ülkeyi daha iyi bir yönetim sistemine kavuşturma hiç olmadı. Siyasetçilik oynarken kendilerine makam, bakanlık dağıtıyorlar.

(Milletvekilliği başvuruları) Hafta sonuna kadar kesinleştireceğiz. Bakan arkadaşlarımızı istisnalar dışında büyük şehirlerde değerlendirmeyi düşünüyoruz. Sürpriz isimlerimiz de var. Yazar, çizer, entelektüel isimlerden.

(Anket sonuçları) Meydanların dili yalan söylemez. Bize gelen rakamlarda hem Cumhurbaşkanlığında hem Cumhur İttifakı olarak Meclis’te açık ara öndeyiz.

(İsrail’in Mescid-i Aksa saldırısı) İsrail tansiyonu artıracak adımlardan vazgeçmelidir. Bizim sinagoglara yönelik böyle bir saldırımız var mı? Biz çünkü onların kutsalı olarak görüyor, böyle şeylere müsaade etmiyoruz.

(Karadeniz gazı) Karadeniz gazının ateşini 20 Nisan’da Filyos’ta yakacağız. O gün Karadeniz’den başlayarak dalga dalga tüm yurda yayılacak.

(Togg teslimatı) Kırmızı olan eşimin, parasını da o verdi. Bu aracın kullanımındaki konfor bugüne kadar pek şahit olmadım. Eşim zaten bu araçtan çok çok memnun kaldı. 

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#DEPREM#Seçim

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