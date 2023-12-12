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Saadet Partili vekil Hasan Bitmez, Meclis kürsüsünde fenalaştı! Bakan Koca'dan sağlık durumu hakkında açıklama

Güncelleme Tarihi:

#Saadet Partisi#Hasan Bitmez#TBMM
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2023 13:26

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez (53), TBMM Genel Kurulu'nda kürsüde konuşma yaptığı sırada fenalaşarak yere düştü. Genel Kurul'da bulunan doktor vekiller tarafından kalp masajı yapılan Bitmez, Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Bitmez'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Saadet Partisi Basın Müşaviri Hacı Murat Uzgur, Bitmez'in durumunun ciddiyetini koruduğunu belirtti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Bitmez'in anjiyo sonrası yoğun bakıma alındığını söyledi.

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TBMM Genel Kurulu'nda devam eden bütçe görüşmeleri sırasında, Saadet Partili Hasan Bitmez partisi adına söz aldı. Bitmez, kürsüde konuşmasını yaptığı sırada, Genel Kurul'da sözlü sataşmalar yaşandı. Genel Kurul'u selamlayarak konuşmasını bitiren Bitmez, kürsüden ayrılacağı sırada fenalaşarak yere yığıldı.

Saadet Partili vekil Hasan Bitmez, Meclis kürsüsünde fenalaştı Bakan Kocadan sağlık durumu hakkında açıklama

KALP MASAJI YAPILDI

Milletvekilleri, Bitmez'in yardımına koştu. İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Op. Dr. Turhan Çömez, Hasan Bitmez'e ilk müdahalede bulundu. Ardından Meclis doktorları, Genel Kurul salonuna girerek, Bitmez'e müdahale etti.

Bitmez'e, bir süre kalp masajı yapıldı. Bitmez, Meclis'teki ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya da Bitmez'in refakatçisi olarak hastaneye gitti. Hasan Bitmez'in şeker ve kalp rahatsızlığı olduğu belirtildi.

Saadet Partili vekil Hasan Bitmez, Meclis kürsüsünde fenalaştı Bakan Kocadan sağlık durumu hakkında açıklama

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BAKAN TUNÇ VE VEKİLLER HASTANEYE GİTTİ

Bu arada, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve çok sayıda milletvekili Bitmez’in durumunu öğrenmek üzere hastaneye gitti. Meclis Balkanvekili Karaca, “Sayın Vekilin şu anda anjiyoya alındığı bilgisi geldi” dedi. Öte yandan; Meclis Genel Kurulu çalışmalarına bir süre ara verdi.

Saadet Partili vekil Hasan Bitmez, Meclis kürsüsünde fenalaştı Bakan Kocadan sağlık durumu hakkında açıklama

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de fenalaşan Saadet Partili Bitmez'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Bakan Koca,"Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Sn. Hasan Bitmez, TBMM Genel Kurulundaki konuşması sırasında fenalaşmış, Genel Kurul Sağlık Ekibi tarafından kendisine müdahale yapılmış ve kalp masajına başlanmıştır. Entübe edilerek Ankara Bilkent Şehir Hastanesine getirilen vekilimiz, ivedilikle anjiyoya alındı. Anjio sonrası kalp akciğer pompasına alınarak yoğun bakıma alındı. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

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"DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR"

Saadet Partisi Basın Müşaviri Hacı Murat Uzgur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kocaeli Milletvekilimiz Genel Başkan Yardımcımız Hasan Bitmez Bey’in durumu ciddiyetini koruyor. Bilkent Şehir Hastanesi’nde tıbbi müdahale devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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#Saadet Partisi#Hasan Bitmez#TBMM

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