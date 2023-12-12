Halil Umut Meler'in ifadesi ortaya çıktı! Saldırı anında yaşadıklarını anlattı: "Faruk Koca, bana 'Seni öldüreceğim' dedi!"

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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Ankaragücü ile Rizespor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Karşılaşmada son düdüğün gelmesinin ardından skandal bir olay yaşandı. Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulundu.

Koca'dan aldığı darbeyle yere yığılan tecrübeli hakem, bazı kişilerin art arda tekmelerine de maruz kaldı.

Polis ve güvenlik güçlerinin ayırdığı saldırı sonrasında önce soyunma odasına daha sonra ise Acıbadem Ankara Hastanesi'ne götürülen Halil Umut Meler'in ifadesi alındı.

MELER'İN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

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FIFA kokartlı hakem ifadesinde, yaşadıklarını ve Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın kendisine söylediklerini anlattı.

Meler'in verdiği ifadede yer alan sözler şu şekilde;

"SİZİ BİTİRECEĞİM, SENİ ÖLDÜRECEĞİM"





"Faruk Koca, tüm hakem arkadaşlarım ile bana ’Sizi bitireceğim’ dedi. Bana hitaben, ’Seni öldüreceğim’ dedi. Koca’dan ve diğer şahıslardan şikayetçiyim. Uzlaşmak istemiyorum"