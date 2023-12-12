Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve 5 kişi adliyeye sevk edildi

Haberin Devamı

Süper Lig’in 15’inci haftasında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından sahaya inen MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, mücadelenin hakemi Halil Umut Meler’e saldırarak yumruk attı. Yaşanan olayın ardından hastaneye kaldırılan Halil Umut Meler, yapılan tetkiklerin ardından Ankara Emniyeti Spor Güvenlik Şubesi görevlilerine ifade verdi. Görüntüleri izlediği öğrenilen Meler, ifadesinin alınmasının ardından saldırıya karışan herkesten şikayetçi oldu. Meler'e saldırıda bulunan K.Ç ve Ş. Y. Ş adlı şahıslar Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile gözaltına alındı.

Yaşanan olayın ardından MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca da, hastaneye kaldırılmıştı. Kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Erdoğan İlkay, MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın sağlık durumu ile ilgili durumu paylaşırken, “Daha önce sağ koroner arterine stent taktığım hastamızın 190’a 100 kan basıncı ve göğsünde baskıyla geldi. EKG değişikliğinin olmasından dolayı yaşanan bir durum. 24 saat boyuncu 3 kez 2 saat arayla enzim takılacak. Şu anda kan basıncı 150’ye aşamalı olarak indirildi. Göğüs ağrısı için ilaç başlandı. İlk enzimleri normal. 2’nci ve 3’üncü enzimlerin sonucuna göre anjiyo yapıp yapmamaya karar vereceğiz. 24 saat boyunca müşahede altında tutulacak. Genel sağlık durumu şu anda iyi.” ifadelerini kullanmıştı.

Haberin Devamı

ANKARAGÜCÜ BAŞKANI FARUK KOCA VE 5 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Hakem Halil Umut Meler'e saldırı olayı ile ilgili Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın da aralarında bulunduğu toplam 6 kişi sağlık kontrolleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Hastaneden çıkarılan Faruk Koca, Ankara'da Batı Adliyesi'ne getirildi ve diğer saldırganlarla birlikte Savcı tarafından dinlenecek.

CNN TÜRK Muhabiri Paşa Alyurt, olaya ilişkin gelişmeleri şu ifadelerle paylaştı:

Gözaltı sayısı 6'ya yükseldi. Savcılıktan yapılan açıklamada kamu görevi nedeniyle yaralama suçlamasından soruşturma başlatıldığı iletilmişti. Savcılık ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılıp çıkarılmayacakları da belli olacak. Faruk Koca'nın baygınlık geçirdiği ve hastanede müşahede altında tutulduğu belirtiliyor. Burada adliyeye sevk edilenlerden ikisinin kulüp yöneticisi olduğu bilgisi var.