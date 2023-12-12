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MKE Ankaragücü'nde Emre Belözoğlu'nun istifa kararı aldığı iddiası! Meler'e yapılan saldırı sonrası...

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#Emre Belözoğlu#Halil Umut Meler#Ankaragücü
MKE Ankaragücünde Emre Belözoğlunun istifa kararı aldığı iddiası Melere yapılan saldırı sonrası...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2023 04:05

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırısında bulunduğu maçın ardından Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun istifa kararı aldığı iddia edildi.

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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor'u konuk ederken mücadelenin Hakemi Halil Umut Meler, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın yumruklu saldırısına uğradı.

Halil Umut Meler, saldırı sonrası hastaneye kaldırılırken MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu büyük üzüntü yaşadı.

Meler'e yönelik saldırının ardından basın toplantısında açıklamalar yapan Emre Belözoğlu, "Bugün için hepinizden özür diliyorum. Söylenecek de bir şey yok zaten. Sadece çok üzgün olduğumu belirtmek istiyorum. Beni anlayışla karşılayacağınızı düşünüyorum." ifadelerini kullanırken konuşmakta güçlük çekti.

Olay sonrası Emre Belözoğlu'nun istifa kararı aldığını belirten Beyaz TV, Belözoğlu'nun kararını kısa bir süre içerisinde açıklayacağını kaydetti.

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#Emre Belözoğlu#Halil Umut Meler#Ankaragücü

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