MKE Ankaragücü'nde Emre Belözoğlu'nun istifa kararı aldığı iddiası! Meler'e yapılan saldırı sonrası...

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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor'u konuk ederken mücadelenin Hakemi Halil Umut Meler, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın yumruklu saldırısına uğradı.

Halil Umut Meler, saldırı sonrası hastaneye kaldırılırken MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu büyük üzüntü yaşadı.

Meler'e yönelik saldırının ardından basın toplantısında açıklamalar yapan Emre Belözoğlu, "Bugün için hepinizden özür diliyorum. Söylenecek de bir şey yok zaten. Sadece çok üzgün olduğumu belirtmek istiyorum. Beni anlayışla karşılayacağınızı düşünüyorum." ifadelerini kullanırken konuşmakta güçlük çekti.

Olay sonrası Emre Belözoğlu'nun istifa kararı aldığını belirten Beyaz TV, Belözoğlu'nun kararını kısa bir süre içerisinde açıklayacağını kaydetti.