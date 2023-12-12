Dünyaya rezil olduk! Faruk Koca'nın Halil Umut Meler'e saldırısı dış basında: Hakeme vahşi saldırı

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Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Ankaragücü - Rizespor maçının bitiminde Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, sahaya girerek hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı.

Koca'nın arkasından gelen iki şahıs, yumruğun etkisiyle yere düşen Halil Umut Meler'i defalarca tekmeledi.

Polis eşliğinde stadyumdan çıkarılan FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Beyin tomografisi çekilen Meler'in sağlık durumunun iyi olduğu ancak olayın şokunu atlatamadığı belirtildi. Meler, hastanede müşahede altına alındı.

UTANÇ GÖRÜNTÜLERİ DIŞ BASINDA

Faruk Koca'nın Halil Umut Meler'e attığı yumruk, kısa sürede dış basında yankı buldu.

Dış basın kuruluşları, Türk futbolu adına utanç niteliğindeki olayı şu başlıklarla gördüler:

Daily Mail: TÜRKİYE'DE HAKEME VAHŞİ SALDIRI

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Ankaragücü Başkanı, Süper Lig'de Rizespor ile oynanan maçın ardından hakemin yüzüne yumruk ve tekme attı. Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü ile Rizespor arasında oynanan maçın ardından hakemin suratına yumruk atıldı. Maçın bitiş düdüğü sonrasında Halil Umut Meler'in karşısına, kameralara yansıyan iğrenç sahnelerde hakeme yumruk atanın Faruk Koca olduğu ortaya çıktı. Meler yere düştü ve yüzünü korumaya çalışırken en az iki kişi tarafından tekmelendi. Uzaklaştırıldıktan sonra gözünün şiştiği görüldü. Büyük bir oyuncu kalabalığı, antrenör ekibi ve güvenlik hızla olay yerine gelerek saldırıyı durdurdu. Sarsılan Meler’e ayağa kalkmasına yardım etti.

Telegraph: Türk hakem, kulüp başkanı tarafından yumrukla yere serildi, daha sonra kafasından tekmelendi.

BILD: TÜRKİYE’DE SKANDAL



Türkiye'de skandal... Kulüp patronu hakemi dövdü. Ankaragücü ile Rizespor arasında oynanan Süper Lig maçında (1:1) hakem Halil Umut Meler'e (37) çirkin bir saldırı gerçekleşti. Maçın bitiş düdüğünün ardından Ankaragücü kulüp başkanı Faruk Koca (59) sahaya koştu ve hakemin yüzüne yumruk attı. Hakem yerde yatarken, diğer iki kişi kafasına tekme attı. Hakeme korkakça dayak saldırısı...

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MARCA: ALIŞILMADIK, UTANÇ VERİCİ VE ÜZÜCÜ



Ankaragücü Başkanı hakeme saldırmak için sahaya atladı. Türk takımının başkanı Faruk Koca, Rizespor ile oynanan ve 1-1 beraberlikle sonuçlanan maçın 97. dakikasında aleyhine bir penaltıyı işaret ettiği için maç sonunda sahaya atlayarak hakem Umut Meler'e saldırdı.

As: Ankaragücü başkanı, sahaya inip hakemin suratına yumruk attı

Sport: Türkiye Süper Ligi'nde hakeme vahşi saldırı.