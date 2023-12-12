Saldırıdan sonra ilk fotoğraf... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meler ile görüştü: Gerekli talimatı verdim

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırı olayına ilişkin açıklama yaptı. Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Şiddeti kınıyorum. Gereği yapıldı. Mahkeme kararlarını biliyorsunuz. Az önce kıymetli hakemimizi ziyaret ettim. Bütün hakem camiasını geçmiş olsun dileklerimiz ilettim. Temennin bir daha şiddet olmaması. Bir karar hoşumuza gitmediğinde başka bir şeye mi dönüşmemiz gerekiyor. Artık konu mahkemede. Mahkeme sürecinde nereye evrileceğini göreceğiz.

O GÖRÜNTÜLER İNCELENİYOR

O görüntüler inceleniyor. Konusu suç olan başka tespit varsa gereği yapılacak. Federasyon başkanımız orada, çıktığı zaman o soruyu kendisini sorun.

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Büyük bir üzüntü içinde ama güçlü bir insan. Ona ve Türk hakemlerine sahip çıkmamız gerek. Şiddetin her türlüsünü kınıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hakem Meler ile telefon görüşmesinde, olaydan duyduğu üzüntüyü ifade etti, ilgili bakanlara ivedilikle gerekenin yapılması talimatını verdiğini söyledi.

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ERDOĞAN: BÖYLE BİR ŞEYİ İZLEMEK BİZLERİ ÜZDÜ

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Halil Umut Meler ile yaptığı telefon görüşmesini paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meler ile konuşmasında şu sözleri sarf etti:

Halil bey gerçekten çok üzgünüz. Allah şifalar versin. Böyle bir şeyi izlemek bizleri ciddi manada üzdü. Rizeli olarak da ayrıca üzdü. Rize maçında böyle bir şeyin olması bizi ciddi manada rahatsız etti. Bakanlarımıza, arkadaşlarımıza gerekli olan neyse süratle yapmamızın gereğini söyledim. Çok geçmiş olsun.

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Meler'in tedavi gördüğü hastanenin başekiminden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

KALICI BİR HASAR KALMAYACAK

Sol gözündeki kanama azalmaya başladı. Oradaki kırık yavaş yavaş iyileşecektir. Beyin kontrolünü yeniden yaptık. Kalıcı bir hasar kalmayacak, göz doktorlarımız, plastik cerrahımız değerlendirdi. Bugün sadece olayın stresiyle sabah tansiyonu yükseldi. Bugün misafirimiz olacak, yarın sabah taburcu olmasını planlıyoruz.