×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Saldırıdan sonra ilk fotoğraf... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meler ile görüştü: Gerekli talimatı verdim

Güncelleme Tarihi:

#Halil Umut Meler#Faruk Koca#Yumruk
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2023 12:06

Hakem Halil Umut Meler, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın ve yanındakilerin yumruklu tekmeli saldırısına uğramıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırı olayına ilişkin açıklama yaptı. Meler'in tedavi gördüğü hastanenin başhekimi ise sağlık durumunu açıkladı. Öte yandan Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Halil Umut Meler ile yaptığı telefon görüşmesini paylaştı. Erdoğan'ın Meler ile konuşmasında "Böyle bir şeyi izlemek bizleri ciddi manada üzdü" dediği görüldü.

Haberin Devamı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırı olayına ilişkin açıklama yaptı. Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Şiddeti kınıyorum. Gereği yapıldı. Mahkeme kararlarını biliyorsunuz. Az önce kıymetli hakemimizi ziyaret ettim. Bütün hakem camiasını geçmiş olsun dileklerimiz ilettim. Temennin bir daha şiddet olmaması. Bir karar hoşumuza gitmediğinde başka bir şeye mi dönüşmemiz gerekiyor. Artık konu mahkemede. Mahkeme sürecinde nereye evrileceğini göreceğiz. 

Saldırıdan sonra ilk fotoğraf... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meler ile görüştü: Gerekli talimatı verdim

O GÖRÜNTÜLER İNCELENİYOR

O görüntüler inceleniyor. Konusu suç olan başka tespit varsa gereği yapılacak. Federasyon başkanımız orada, çıktığı zaman o soruyu kendisini sorun.

Haberin Devamı

Büyük bir üzüntü içinde ama güçlü bir insan. Ona ve Türk hakemlerine sahip çıkmamız gerek. Şiddetin her türlüsünü kınıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hakem Meler ile telefon görüşmesinde, olaydan duyduğu üzüntüyü ifade etti, ilgili bakanlara ivedilikle gerekenin yapılması talimatını verdiğini söyledi.

Haberin Devamı

Saldırıdan sonra ilk fotoğraf... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meler ile görüştü: Gerekli talimatı verdim

ERDOĞAN: BÖYLE BİR ŞEYİ İZLEMEK BİZLERİ ÜZDÜ

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Halil Umut Meler ile yaptığı telefon görüşmesini paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meler ile konuşmasında şu sözleri sarf etti:

Halil bey gerçekten çok üzgünüz. Allah şifalar versin. Böyle bir şeyi izlemek bizleri ciddi manada üzdü. Rizeli olarak da ayrıca üzdü. Rize maçında böyle bir şeyin olması bizi ciddi manada rahatsız etti. Bakanlarımıza, arkadaşlarımıza gerekli olan neyse süratle yapmamızın gereğini söyledim. Çok geçmiş olsun.

Saldırıdan sonra ilk fotoğraf... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meler ile görüştü: Gerekli talimatı verdim

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınTutuklanan Ankaragücü Başkanı Faruk Kocanın ifadesi ortaya çıktı: Tokat attım, kırığa sebep olmaz, kendini yere attıTutuklanan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın ifadesi ortaya çıktı: Tokat attım, kırığa sebep olmaz, kendini yere attıHaberi görüntüle

Saldırıdan sonra ilk fotoğraf... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meler ile görüştü: Gerekli talimatı verdim

Meler'in tedavi gördüğü hastanenin başekiminden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

KALICI BİR HASAR KALMAYACAK

Sol gözündeki kanama azalmaya başladı. Oradaki kırık yavaş yavaş iyileşecektir. Beyin kontrolünü yeniden yaptık. Kalıcı bir hasar kalmayacak, göz doktorlarımız, plastik cerrahımız değerlendirdi. Bugün sadece olayın stresiyle sabah tansiyonu yükseldi. Bugün misafirimiz olacak, yarın sabah taburcu olmasını planlıyoruz.

Gözden KaçmasınTürk futbolunu sarsan olayda yürek burkan detay: Halil Umut Meler, 10 günlük bebeği için naklini istediTürk futbolunu sarsan olayda yürek burkan detay: Halil Umut Meler, 10 günlük bebeği için naklini istediHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Halil Umut Meler#Faruk Koca#Yumruk

BAKMADAN GEÇME!