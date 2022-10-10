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Ruh sağlığımız bozuldu

Güncelleme Tarihi:

#Ruh Sağlığı#Pandemi#Hasta
Ruh sağlığımız bozuldu
Buse ÖZEL
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2022 07:00

Pandeminin sadece ilk yılında depresyon ve kaygı bozuklukları yüzde 25 oranında arttı. Buna rağmen depresyon hastalarının sadece 3’te 1’i yeterli ruh sağlığı hizmeti alabiliyor.

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10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü’nde Dünya Ruh Sağlığı Federasyonu’nun bu yıl için vurguladığı konu başlığı ‘Ruh Sağlığını ve Ruhsal İyilik Halini Küresel Bir Öncelik Haline Getirelim’ oldu. Gazi Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı’ndan Doç. Dr. İrem Ekmekçi Ertek, Ruh Sağlığı Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, “Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre her 8 kişiden 1’inde ruhsal hastalık var. Çalışmalara göre kronik ruhsal hastalığa sahip olan kişilerin beklenen yaşam süreleri ise genel nüfusa oranla 20 yıl daha az. Ayrıca ruhsal sorunları olanlarda fiziksel sorunlar da artış gösteriyor. Örneğin depresyon hastalarında hipertansiyon, şeker hastalığı, felç, obezite gibi sorunlar yüzde 40 daha fazla görülüyor” dedi.

Ruh sağlığımız bozuldu

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ERİŞİM YETERSİZ

Ancak ruh sağlığı hizmetlerine erişimin yetersiz olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Ertek, sözlerine şöyle devam etti: “Örneğin depresyon hastalarının sadece 3’te 1’i, psikotik bozukluğa sahip bireylerin ise yalnızca yüzde 29’u yeterli ruh sağlığı hizmeti alabiliyor. Yoksulluk, şiddet, engellilik ve eşitsizlik gibi koşullar, kadınlar, çocuklar ve yaşlılar, göçmenler ve mültecilerin ruhsal hastalıklar açısından riskli olduğunu biliyoruz. Ruh sağlığı hizmetlerinin güçlendirilmesi, erişilebilir ve nitelikli olması bu nedenle sağlık politikalarının vazgeçilmez unsurlarından olmalıdır.”

NELER YAPMALI?

- Her gün yarım saat yürüyüş yapmak hem ruh sağlığını koruyucu hem de hafif depresyon için tedavi edici etki gösteriyor.

- Bazı yiyecekler, vitaminler ve mineraller de ruh sağlığı için önemli. Yakın zamanda yapılmış bir araştırma kaju fıstığının antidepresan etkisi yarattığını gösterirken, kabak çekirdeği de triptofan içeriği ile duygu durum üzerinde olumlu etkiye sahip.

- Omega-3 ve D vitamini eksikliği de doğrudan depresyon ile ilişkili.

- Doğadan kopmak ve güneş görmemek de ruh sağlığını olumsuz etkiliyor.

- Sosyal olmak, arkadaşlara vakit ayırmak yine yaşlılıkta dahi ruh sağlığını koruyucu etki gösteriyor.

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#Ruh Sağlığı#Pandemi#Hasta

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