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RTÜK Başkanı Şahin'den Hakem Meler'e yapılan saldırıya kınama! 'Şiddete sevk eden spor programlarına yaptırım uygulanacak'

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#RTÜK#Ebubekir Şahin#Halil Umut Meler
RTÜK Başkanı Şahinden Hakem Melere yapılan saldırıya kınama Şiddete sevk eden spor programlarına yaptırım uygulanacak
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2023 11:54

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadıklarını belirterek vatandaşları yanlış bilgilendiren, şiddet ortamına sevk eden spor programları hakkında gerekli yaptırımların uygulanacağını açıkladı.

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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, MKE Ankaragücü- ÇAYKUR Rizespor maçında Hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadıklarını belirterek, "Spor programları ve futbol yorumcularına ilişkin ligler başlamadan yaptığımız uyarıları tekraren hatırlatıyoruz. Futbol izleyicilerini yanlış yönlendiren, tribünleri gerginliğe sevk eden spor yayınlarını titizlikle takip ediyoruz. Sporun ruhuna uygun olarak centilmenlik içerisinde yapılması gereken müsabakaların tam tersine şiddet görüntüleriyle anılması en çok futbol camiasına haksızlıktır. Üst Kurul uzmanlarımız tarafından yapılan incelemeler sonucunda vatandaşları yanlış bilgilendiren, şiddet ortamına sevk eden spor programları hakkında gerekli yaptırımlar uygulanacaktır" ifadelerini kullandı.

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#RTÜK#Ebubekir Şahin#Halil Umut Meler

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