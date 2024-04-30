RTÜK Başkanı Şahin: RTÜK, toplumsal ve kültürel hassasiyetleri her şeyin önünde tutuyor

Haberin Devamı

RTÜK'ün 30'uncu kuruluş yıl dönümü nedeniyle RTÜK ana hizmet binasında resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in yanı sıra Arnavutluk, Azerbaycan ve KKTC yayıncılık otoriteleri başkanları ile kurul çalışanları katıldı. Burada konuşan Başkan Şahin, 30 yıl boyunca yapılan çalışmaları anlatarak, "Her geçen gün artan kabiliyetleri ile büyüyen RTÜK, ek hizmet binası ve 4 farklı ildeki temsilciliklerinde görevli 800'ün üzerinde çalışanıyla hizmet veriyor. Malumlarınız 1990 yılında ilk özel radyo ve televizyonların ülkemizde yayına başlamasıyla birlikte bu alanı regüle edecek bir otoritenin gerekliliği ortaya çıktı. 1994 yılında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu adıyla Üst Kurulumuz teşekkül ettirildi. RTÜK çatısı altında bugüne kadar çok güzel çalışmalar hayata geçirildi. Kuruluşundan bugüne kadar görev yapan tüm RTÜK başkanlarımıza, üyelere, halen çalışan veya emekli olmuş personelimize teşekkür etmeyi borç biliyorum" dedi.

Haberin Devamı

KURUMDA 30 YILINI DOLDURANLARA PLAKET

RTÜK'ün 30 yıldır çocuk ve gençlerin ruhsal ve fiziksel gelişimlerine olumsuz etki edebilecek zararlı yayın içeriklerine geçit vermediğini söyleyen Şahin, "Radyo ve televizyon yayınlarını düzenleyen, zararlı içeriklere yönelik tedbirler alan RTÜK, toplumsal ve kültürel hassasiyetleri her şeyin önünde tutuyor. RTÜK, bizi biz yapan milli ve manevi değerlerimize sahip çıkıyor. 30'uncu kuruluş yıl dönümümüz vesilesiyle bizlere desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'a, tüm devlet büyüklerimize, bizleri bu mutlu günümüzde yalnız bırakmayan Arnavutluk, Azerbaycan ve KKTC'nin siz değerli medya otoritesi başkanlarına, büyük bir özveriyle görev yapan kıymetli Üst Kurul üyelerimize ve çalışkan mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Haberin Devamı

Konuşmaların ardından RTÜK'te 30 yılını dolduran 15 çalışana plaket takdim edildi.