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RTÜK Başkanı Şahin: Gıda fiyatlarıyla ilgili kaygı ve paniğe sevk eden yayınlar takip ediliyor

#RTÜK#Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu#Ebubekir Şahin
RTÜK Başkanı Şahin: Gıda fiyatlarıyla ilgili kaygı ve paniğe sevk eden yayınlar takip ediliyor

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, gıda fiyatlarına ilişkin halkı yanlış yönlendiren, kaygı ve paniğe sevk eden yayınların takip edildiğini açıkladı.

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RTÜK Başkanı Şahin, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Son günlerde haber bültenlerinde ve yorum programlarında gıda fiyatlarına ilişkin bazı spekülatif açıklamaların yapıldığı dikkatimizi çekmektedir. Halkı yanlış yönlendiren, kaygı ve paniğe sevk eden yayınlar RTÜK tarafından dikkatle takip edilmektedir. Sağlıklı bir iletişim ortamının oluşması için medyamızın fiyat istikrarını bozan yayınlar yerine ilgili kurumların açıklamalarını haberlerine taşıması son derece önemlidir. Kamuoyunda yanlış algıya yol açan yayınlardan vazgeçmeyen kuruluşlar hakkında 6112 sayılı Yasa'nın ilgili hükümlerini uygulanacaktır" dedi.

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#RTÜK#Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu#Ebubekir Şahin

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