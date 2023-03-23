RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin: Hiç kimse görevimizi yapmamızı engelleyemez

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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in açıklaması şu şekilde:

Ekranlarında görevini 6112 sayılı kanuna göre yerine getiren Üst Kurulumuzu bilinçli bir şekilde hedef gösteren medya kuruluşlarına;

"İFTİRA ATMAKTAN ÇEKİNMEYEN MÜFTERİLERE PABUÇ BIRAKMAYACAĞIZ"

RTÜK'ü ve Üyelerimizi tehdit eden kibirli, halktan uzak siyasetçilere; Teröre ve teröristlere destek veren sözde özgürlük savunucularına; Siyasi ikbal ve menfaatleri için bile bile yalana ortak olup Üst Kurulumuza her türlü iftirayı atmaktan çekinmeyen müfterilere pabuç bırakmayacağız. Çabalarınız boşuna. Bizi sindiremezsiniz. Sonuna kadar kararlıyız.



Görevimizi Anayasa ve Kanundan aldığımız yetkilerle daha büyük bir şevkle, heyecanla ve gururla yapmaya devam edeceğiz.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.