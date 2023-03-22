Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NTV ve Star TV ortak yayınındaki açıklamalarından önce çıkan satır başları:



Enkazların süratle kaldırılması ve enkazların kaldırılmasıyla birlikte çadırkent, konteyner kent, prefabrikler ve kalıcı konutlar yapılıyor. Depremin ilk dakikalarından itibaren çok hızlı bir şekilde durum tespiti yaptık. Kabinemizin tüm üyelerini deprem bölgesine göndererek, her birini bir ilin koordinatörü yaptık. Her ilin milletvekilleri oralarda görev yaptı. Asker, polis, jandarma, madenciler aklınıza kim gelirse bölgeye gönderdik. Binlerce iş makinesini, uçağından helikopterine kadar harekete geçirdik. 3 milyonu aşkın insanımızı bölgenin dışına tahliye ettik. Vatandaşlarımızın hiçbirini çaresiz ve yalnız bırakmadık.

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DEPREM SORUŞTURMALARINDA SON DURUM



Savcılarımız devrede. Bin 364 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. 302 şüpheli tutuklandı. 466 şüpheli adli kontrol altına alındı. 312 şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkartıldı. Şüphelilerden 4'ünün yurt dışında olduğu, 64'ünün de öldüğü tespit edildi. Tutuklanan 302 kişiden 106'sı müteahhit, 163 kişi yapı sorumlusu, 15 şüpheli yapı sahibi ve 18 şüpheli de binada değişiklik yapan kişi.

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"TOPLAMDA 650 BİN KONUT İNŞA EDECEĞİZ"



Yeniden ihya ve inşa dönemi başlamış durumda. Van, Bingöl, İzmir ve Antalya'da bu işleri yaşadık. Zemin artı 3 bilemedin 4, bu tür binalar yaparken bir taraftan da köy evlerini yapacağız. Biz bu işte çırak değiliz. Gaziantep'te 13 bin 629, Adıyaman'da 2 bin 280, Kilis'te 645, Hatay'da 2 bin 928, Kahramanmaraş'ta 8 bin 773, Şanlıurfa'da 897, Malatya'da 6 bin 644, Elazığ'da 505, Adana'da bin 171, Osmaniye'de bin 657, ve Diyarbakır'da bin 122 olmak üzere 40 bin 104 afet konutunun ihalesi yapıldı. 6 bin 223 köy evinin de ihalesi yapıldı. Toplamda 650 bin konut inşa edeceğiz. Bu adımları ilk defa atmıyoruz. Sen 1 seneyi hedef olarak koyarsın da, 13 ay olur, 14 ay olur, 15 ay olur ama biz bunu Van gibi devasa depremde ispat ettik. İzmir'de aynı şekilde. Dikey mimariye girmiyoruz. Zemin kontrollerini yapıyoruz. Sıvı zeminlerde bölgelerde değil. Fay hatları üzerinde bina yapılmış. Baktığınızda hepsi 2019'dan önce yapılmış. Sismik izolatör kullanarak o inşaatları yapacağız. Bakanıma talimat verdim, 'Maliyetten kaçınmayalım' diye. Van ve Kütahya depreminden sonra öğrendiğimiz şey şu; zemin iyi seçildiği takdirde, o bölgede inşaatlar yapılabilir. Elazığ'da artçılar devam ederken temelleri atmıştık. O konutların hiçbirinde hasar meydana gelmedi. Beton ve kalıplarda herhangi bir hasar olursa hemen onarımı yapılır. Artık mikserle beton dökme işlemlerini yapıyoruz. Beton dökmede hassasiyetlerimiz çok önemli.

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İSTANBUL DEPREME NASIL HAZIRLANIYOR?



İstanbul'da 5 yıl belediye başkanlığını yaptım. İstanbul'u iyi tanıyorum. Depremin tehdit etmeyeceği hiçbir şehir olamaz. deprem felaket tellallığı yapmayı doğru bulmuyorum. İstanbul'un belediye başkanı iken 'İstanbul'a girişi vizeye tabi tutma' diye bir tezim vardı. Londra'ya giremezseniz. Londra'da belirli kuralları var bu işin. Sebebi trafik. Ben başkanken nüfus 8 milyondu. Şuan da 15 milyonu geçti. İstanbul zannedildiği gibi planlanmadı. Kimse o planları yapmıyor, kimse o planlara uymuyor.