Son dakika... Rize'de sel felaketinde kayıp 2 kişi aranıyor! Peki bugün yağış bekleniyor mu? Prof. Dr. Orhan Şen yanıt verdi

Rize'ye 7 saatte çok yüksek miktarda yağmur yağdığını belirten Prof. Dr. Orhan Şen, şunları söyledi:

''Hakikaten afeti yaşadı o bölge. Burada önemli olan arkada dik dağlar var. Afette dağlara çok yağmur yağdı ve dağlardan aşağıya doğru sel indi. 214 kg yağmur yağmış 7 saatte ki bu çok yüksek bir miktardır. Bu nedenden dolayı ki önüne ne geldiyse getirmiş aşağıya ve bodrum katları gördük oraları molozla biriktirmiş. Bu 100 kg'lık bir yağmur olsaydı bu kadar moloz birikmezxdi. Molozlar, orman atıkları ve topraklar dere yataklarını bile değiştirebilir o esnada.

YAĞIŞ DEVAM EDECEK Mİ?

Bugün itibariyle yağış bitti orada. Çok az miktarda yerel yağışlar var ama sel yapacak yağış yok. Öğleden sonra kalkıyor. Bugün ve yarın sel tehlikesi ortadan kalktı. Ama tabi bu ilk değil, son da olmayacak. Onun için dikkat etmemizde fayda var.''

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