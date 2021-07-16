Felaket: 6 ölü 2 kayıp

RİZE’de önceki gün akşam saatlerinde başlayan sağanak, sel ve heyelanları da beraberinde getirdi. 7 saatte metrekareye Güneysu ilçesinde 213.6, Çayeli Madenli’de 188.2, Çayeli merkezde 150.4, Andon’da 134 kilogram yağışın düştüğü kentte, dereler taştı, yollar ulaşıma kapandı, heyelanlar meydana geldi. Merkeze bağlı Muradiye beldesinde heyelan sonucu çöken evin enkazı atlında kalan Hacer Mert’in cesedine ulaşıldı. Güneysu’ya bağlı Asmalı Irmak köyünde kaybolan Adem Yanık’ın cansız bedeni dün sabah bulundu. Acı haberler bu kez Güneysu’nun Ballıdere köyünden geldi. Heyelan sonucu çöken evin enkazı altında kalan Aynur Karali (66), oğlu Mustafa Karali (40) ve kızı Ayşe Karali’nin (28) cansız bedenlerine ulaşıldı. Arama kurtarma çalışmaları öğleden sonra Muradiye Beldesi’nde sonuç verdi ama haberler kötüydü. Heyelanda çöken evin enkazı altında kalan Nuri Cemal Mert’in (67) cansız bedenine ulaşıldı.

Muradiye beldesinde İzzet Sarıhasan, Güneysu Tepebaşı köyünde ise Hasan Arıcı’yı arama çalışmaları devam ediyor.

Hayatını kaybeden Adem Yanık ise dün, gözyaşları içinde Asmalı Irmak köyünde toprağa verildi. Cenazeye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da katıldı.

İŞTE RİZE’DEN BAZI NOTLAR

Hasar gün ağarınca ortaya çıktı. Ekipler sabahtan itibaren moloz yığınlarını kaldırmak için çalışma başlattı. Vatandaşlar ev ve iş yerlerini temizlemeye çalıştı.

AFAD, AKUT, JAK ve İDAK ekiplerinden oluşan 85 kişi karada arama çalışmalarına katıldı. Trabzon, Giresun ve Samsun’dan getirilen canlı arama ve kadavra köpekleri de bölgede görev aldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın 30 personeliyle, 1 sahil güvenlik gemisi ve 5 dalgıç da Taşlıdere mevkisinde arama çalışması başlattı. AFAD’a bağlı il müdürlüklerinden 29 dalgıç, Emniyet Genel Müdürlüğü’nden 10 dalgıç kentte dere yataklarında arama çalışmalarına katıldı.

HASAR TESPİTİ BAŞLATILDI

Rize Valiliği koordinesinde AFAD bünyesinde kriz merkezi oluşturuldu. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İlbank Bölge Müdürlüğü ve Defterdarlık tarafından Muradiye, Güneysu, Madenli ve Büyükköy beldelerinde hasar tespit çalışmaları başladı.

288 trafo merkezinde arıza meydana geldi. Kentte 24 bin aboneye enerji verilemedi.

İçişleri Bakanı Soylu, 82 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğunu belirterek, “Öğle saatlerinde 13 bin aboneye elektrik verilemiyor. Bu sayının azalacağını düşünüyoruz” dedi.

YAĞIŞLAR SÜRECEK

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz’de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Trabzon merkez ve doğusu ile Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (100-200 kilogram/metrekare) olmasının beklendiğini duyurdu. Açıklamada, sağanağa bağlı meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Kentte yöneticilerde dere yataklarından uzak durulması çağrısında bulundu.

3 BAKAN BÖLGEDE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla kente gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sabah saatlerinde Güneysu ilçesi ile Büyükköy ve Madenli beldelerinde incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan bakanlar, halka ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletti. Öte yandan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da Bakan Soylu ve Vali Kemal Çeber ile telefonla görüşerek selle ilgili bilgi aldı. CHP ve MHP de Rize’ye heyet gönderdi.

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