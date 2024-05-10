Randevulara ‘onay’ dönemi

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nde (MHRS) değişikliğe gidildiğini açıkladı. Bakan Koca, “Ulusal Sağlık Hizmetleri Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

81 MİLYON RANDEVUYA GİDİLMEDİ: “Randevulu muayeneye yöneliş, beraberinde bazı uygulama zorlukları getirdi. Geçen yıl 160 milyon hasta bakıldı. 23 milyon kişi aldığı randevulardan en az birine gelmedi. Nüfusun yaklaşık 4’te 1’i demek. Gelinmeyen toplam randevu sayısı 81 milyon. Üç-dört saat kala iptal edilen randevu sayısı ise 21 milyon. Bu gibi sebeplerle randevu kapasitesinin yüzde 30’u kullanılamadı.

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BİR GÜN ÖNCE RANDEVUSUNA ONAY VERECEK: Sağlık yöneticileri ve yazılım mühendisleri olarak birlikte bir altyapı kurduk. MHRS, telefon ve internet erişiminin olduğu her yerde yepyeni bir özellik kazanmış, modifiye olmuş durumda. Sistem artık şöyle işleyecek. Ertesi gün randevusu olan her hastamız, akşam saat 20.00’a kadar randevusuna onay verecek veya gelemeyeceğini bildirecek. Bu sisteme Onaylı Randevu Sistemi, MHRS’de başlatılan bu yeni döneme de Onaylı Randevu Dönemi diyoruz. Uygulama pazartesi günü başlıyor.

65 YAŞ ÜSTÜ KİŞİLER VE KANSER HASTALARI MUAF: Yeni dönemde ayrıcalıklı iki hasta grubumuz var. 65 yaş üstü hastalarla kanser hastaları. Bu gruptaki hastalar, onay işlemlerinden istisnadır. Onaylı Randevu Sistemi, hastanelerimize, hekimlerimize zamanı verimli kullanma imkanı sağlayacak. Hasta, gelemeyeceği randevuyu iptal edecek. Böylece, randevu sadakatsizliği sebebiyle, şu an boş kalan kapasitemizi hizmet bekleyen hastalar için kullanabileceğiz. Boş kalan her bir randevuda, sistemden randevu alamayıp, talep bırakmış hastalarımıza ulaşacağız. Öncelik, talep bırakan hastalarda olacak.

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RAPOR YENİLEMEYE ÖZEL ÇALIŞMA: Uzaktan sağlık hizmeti ile ilgili altyapı çalışmalarımızı tamamladık ve pilot uygulamaları başlattık. Kronik hastaların takibi, rapor ve reçete yenileme için de bu uygulama sayesinde çevrimiçi hizmet sunmayı planlıyoruz. Kısa adı YAŞAM olan Sağlıklı Yaş Alma Merkezlerimizi hayata geçirdik. Uygulamaya 80 yaş üzeri vatandaşlarımızdan başladık. Yaş sınırını aşağı indirerek uygulamayı yaygın hale getireceğiz.

BAKANLIĞA 17 TOGG: Sağlık Bakanlığı olarak tasarruf için araç kiralama yöntemi yerine 17 TOGG aldık.

YURTDIŞINA GİDEN HEKİMLER DÖNDÜ: 11 bin açıktan atamayla hekim geldi. Bunun 8 bini uzman. 2022’de 1359 kişi bizden iyi hal belgesi aldı. 450 kişinin yurtdışına gittiği tespit edildi. Bu rakam 378’e düştü. Yani yurtdışına gidenler de döndü.