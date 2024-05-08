Randevu sıkıntısına ‘yapay zekâ’lı çözüm

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca daha önce MHRS üzerinden randevu alıp gitmeyen ve iptal de etmeyen kişilerin, 15 gün süreyle tekrar aynı branştan randevu alamayacaklarını açıklamıştı. Bakanlık, randevu alıp gelmeyenlerin oranının aylık yüzde 21 olarak gerçekleştiğini, bu oranın, muayene ihtiyacı olan hastaların hekime erişiminde engel oluşturduğunu da belirtmişti.

Bakanlık şimdi de MHRS üzerindeki yoğunluğu azaltmak için “yapay zekâlı” çözüm hazırlığında. Buna göre, MR ve tetkik sonuçlarının hızlanması konusunda yapay zekâdan destek alınacak. Böylece randevuların hızlanması sağlanacak.

RAPOR SORUNUNA ÇÖZÜM ARAYIŞI

Bakanlık, COVID-19’un neden olduğu pandemi döneminde, 65 yaş üstü vatandaşların hastaneye gelmeden yenileyebildikleri rapor düzenine de yeniden geçiş yapma hazırlığında. Böylece vatandaşlar her üç ayda bir aynı ilaçlara rapor hazırlatmak için hastaneye gelmek yerine, bu konuda yıllık periyotlarla hastaneye başvuru yapacak. Böylece MHRS’den rapor yeniletmek için yeniden randevu alma sorunu yaşamayacak. Bu da sistemde rahatlamaya neden olacak.

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İKİ DAKİKADA BİR RANDEVUYA TEPKİ

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre ideal hasta muayene süresi yaklaşık 20 dakika. Hatta bunun bazı durumlarda 30 dakikaya kadar çıkması gerektiği belirtiliyor. Türkiye’de ise Merkezi Hekim Randevu Sistemi 10 dakikada 2 hastaya randevu veriyor. Yani bir hastaya en fazla 5 dakika ayırılabiliyor. Ancak sosyal medyaya düşen bir görüntü, İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi’nde randevuların 2 dakikada bir olduğunu gösterdi. Yani bir hastaya en fazla 2 dakika ayırılabiliyor. Hastalara bu kadar kısa sürede yeterince iyi bir tedavi yapılamayacağını belirten doktorlar, olaya tepki gösterdi.

İstanbul Tabip Odası ise konuyla ilgili bugün Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi’nde açıklama yapacaklarını duyurdu.