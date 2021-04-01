Prof. Dr. Orhan Şen ‘müjde’ diye duyurdu! Bahar geliyor…

CNN Türk Meteoroloji uzman Prof. Dr. Orhan Şen resmi Twitter hesabı üzerinden hava durumu tahminlerine yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Orhan Şen’in o paylaşımı:

“Genellikle yağmurlu bir 5 gün görülüyor. Yağış olmayan yerler: bugün Trakya, yarın Ege ve Batı Akdeniz, cumartesi pazar İç Anadolu ve Güney Doğu'da yağış yok. Bugün yağışlar güney ve doğuda gök gürültülü. Yağış Doğu Akdeniz'de kuvvetli olacak .Tam doğuda KKY bugüne göre sıcaklık 5-6 C artıyor”

MÜJDE DİYEREK DUYURDU! BAHAR GELİYOR

Öte yandan Prof. Dr. Orhan Şen, yaptığı paylaşımda müjde diyerek, haftaya Çarşamba günü 7 Nisan’dan itibaren baharın geleceğini duyurdu. Prof. Dr. Şen'in paylaşımı şu şekilde: Müjde! Haftaya çarşamba (7 Nisan) gününden itibaren bahar geliyor.





NİSAN AYINDA SIRALI METEOROLOJİK OLAYLAR BEKLİYORUZ

Dün yapmış olduğu açıklamalarda Orhan Şen, “Mart’tan vazgeçtik ilk baharın birinci ayından vazgeçtik ama bol yağış oldu. Nisan ayında da sıralı meteorolojik olaylar bekliyoruz. Mart ayında ağaçların çiçek açması gerekiyordu ancak soğuktan donmalarına sebep oldu. Nisan ayının ikinci haftasından itibaren sıcaklıkların yükselmesi bekleniyor. Mart ayın ortalamalarından 3-4 derece daha aşağıda sıcaklıklar. Cuma günü biraz ısınma var ancak Pazar ve pazartesi günleri tekrar yağış geliyor. 10 derecenin altına düşmeyecek gibi görülüyor İstanbul’da hava durumu.” demişti.

MARMARA BÖLGESİ'NDE PARÇALI VE ÇOK BULUTLU HAVA BEKLENİYOR

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgedeki hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde aralıklı yağmur tahmin ediliyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

ERZURUM, ARDAHAN VE KARS'TA KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENİYOR

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı çok bulutlu olması öngörülen bölge genelinde, Erzincan çevrelerinin aralıklı yağmurlu, Erzurum, Ardahan, Kars ve çevrelerinin ise aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden orta, zaman zaman kuvvetli esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Tunceli ve Iğdır'da 5, Erzincan'da 4, Erzurum'da 2, Ağrı'da 1, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 3, Ardahan'da 2 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın ise Iğdır'da 20, Tunceli'de 17, Erzincan'da 14, Ağrı'da 11, Kars'ta 10, Erzurum ve Ardahan'da 9 derece olacağı öngörülüyor.

Kar kalınlığı, kayak merkezlerinden Palandöken'de 130, Sarıkamış'ta 102 ve Konaklı'da 86 santimetre ölçüldü.

Bölgede kuvvetli buzlanma, don, sis ve pus ile dik ve eğimli alanlarda çığ tehlikesine karşı tedbirli olunması gerekiyor.

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