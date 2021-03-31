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GeriGündem Yarın hava nasıl olacak? Kar, fırtına ve yağmur uyarısı - MGM 1 Nisan il il hava durumu tahminleri
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Haber Giriş: 31 Mart 2021 - 22:11 | 

Yarın hava nasıl olacak? Kar, fırtına ve yağmur uyarısı - MGM 1 Nisan il il hava durumu tahminleri

Hava durumu tahminlerini açıklayan Meteoroloji Marmara'nın güneybatısında fırtına beklendiğini duyurdu. Nisan ayının ilk gününü bir çok bölge soğuk ve yaşlı havanın etkisi altında geçirecek. Son hava durumu raporuna göre Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli yağış ön görülüyor. İç Ege, Göller Yöresi, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. İstanbul'da hafta sonu etkili olan güneşli ve sıcak hava perşembe günü yerini yağışlı havaya bırakacak. İşte, MGM 1 Nisan İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri...

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1

Günlük hava durumu raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Son hava durumu tahminlerine göre, Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, G. Antep ve Kilis çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege, Akdeniz ile iç kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, İç Ege, Göller Yöresi, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

2HAVA NASIL OLACAK

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile bu gece saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, bu gece saatlerinde Kırklareli, Edirne ve Bilecik çevreleri ile Bursa'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli(40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE 5°C, 14°C
Çok bulutlu

İSTANBUL 4°C, 11°C
Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmurlu

KIRKLARELİ 2°C, 13°C
Çok bulutlu, bu gece saatlerinde karla karışık yağmurlu

KOCAELİ 6°C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

EGE
Çok bulutlu, Güney kesimleri ile yarın bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR 1°C, 6°C
Çok bulutlu, yağmurlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İZMİR 7°C, 14°C
Çok bulutlu, yarın sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 6°C, 13°C
Çok bulutlu, yarın aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MUĞLA 3°C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

3

AKDENİZ
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Yağışların yarın Adana'nın kuzeyi, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

ADANA 10°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 10°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 10°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA 2°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde kuzeybatı kesimlerinin yer yer karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA 3°C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR 1°C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KONYA 3°C, 12°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

SİVAS 0°C, 11°C
Çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın yağmur ve sağanak yağışlı

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BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

BOLU 2°C, 6°C
Çok bulutlu, yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE 4°C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

KASTAMONU 2°C, 7°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK 5°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Orta Karadeniz ile Giresun, Trabzon, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin, yarın bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

AMASYA 3°C, 11°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ARTVİN 5°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN 6°C, 11°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

TRABZON 7°C, 9°C
Çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

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DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey kesimleri ile yarın Kars, Iğdır ve Van dışında bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar, güney kesimlerinde yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

ERZURUM 0°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

HAKKARİ 4°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın batı kesimleri yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS -2°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

VAN -1°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

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GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, yarın kuzey kesimleri ile G. Antep ve Kilis çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 4°C, 18°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, yarın aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP 8°C, 15°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, yarın aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT 9°C, 20°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, yarın aralıklı yağmurlu

ŞANLIURFA 9°C, 19°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu

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