Yarın hava nasıl olacak? Kar, fırtına ve yağmur uyarısı - MGM 1 Nisan il il hava durumu tahminleri

AKDENİZ

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Yağışların yarın Adana'nın kuzeyi, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.



ADANA 10°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



ANTALYA 10°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



HATAY 10°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



ISPARTA 2°C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı



İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde kuzeybatı kesimlerinin yer yer karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.



ANKARA 3°C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı



ESKİŞEHİR 1°C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı



KONYA 3°C, 12°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu



SİVAS 0°C, 11°C

Çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın yağmur ve sağanak yağışlı

