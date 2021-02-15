Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın canlı yayında anlattı! Gara’da çok çarpıcı ABD detayı…

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın CNN Türk canlı yayınında şu ifadeleri kullandı:



Aslında sevgili müttefikimiz ABD’nin bu açıklaması bence son derece büyük bir şok. 11 Eylül’de Amerikan vatandaşları öldürüldüğünde içinde Türkler de vardı. Türkiye derhal Amerika’nın yanında kayıtsız şartsız yer alan en önemli NATO müttefikidir. Devletler arasındaki ilişkilerde ahde de vefa temel esastır. Ancak ABD maalesef PKK’ya destek vermektedir.



Diplomatik ve medya desteği de çok önemli Amerikan filimler çevriliyor PKK’ya hürriyet savaşçısı şeklinde bu Türk milleti tarafından deftere yazılmıştır. Biz millet olarak iyiliği de kötülüğü de unutmayız. TSK’nın PKK terör örgütü diye tüm dünyaya gösterdiği delilleri bunu yalan haber gibi ABD’nin okumasının ben müttefikliğe sığdıramadım ABD’liler nereye sığdırır bilmiyorum ama şöyle bir husus var; Uluslararası hukukta terör bir şiddet eylemidir ve yaşam hakkını elinden alınması bir şiddettir.

Bu bakımdan bakıldığında ABD’nin bu katliam karşısında bu açıklaması Türk milletinin kalbini rencide etmiştir. Tabi ABD ne derse desin bizim PKK ile mücadelemiz devam edecektir. Bir coğrafya olarak Gara’da, Sincar’da, Kandil’de terör örgütü oluyor da öbür taraftan bu kapıdan geçip Suriye tarafına geçtiğinde orada PYD’li bir şekilde nasıl ‘hürriyet savaşçısı’ oluyor. Burada gözden kaçan bir şey var.



İfadede şu kullanıldı ABD’nin Irak’ı Kürdistan bölgesi böyle bir şey yok uluslararası hukukta Irak egemen bir devlet ve topraklarının bütünlüğünde orada ayrı bir devlet yok. Ama ABD’nin bakış açısı şunu gösteriyor ki Irak’ın parçalanmasından yana bir ifadedir bu.



O MAĞARADAN NASIL KAÇABİLDİLER! ÇOK ÇARPICI DETAY…



Öncelikle burada kahraman Türk ordusu maalesef terör örgütü tarafından infaz edilen arkadaşlarını kurtarabilmek için canlarını feda etmiştir. 3 kahraman arkadaşımız orada şehit oldu. Türk ordusu elinden geleni yapmıştır. Bu çok önemli. Buraya kadar gelinceye kadar çok sarp kayaların engellerin üzerinden gelinerek bu operasyon yapılmıştır. Önemli bir istihbarat başarısıdır aslında oranın keşfedilmesi fakat bunu panikleyen PKK burada bir çıkış noktası olmayınca o kardeşlerimizi şehit etmiştir.



Ancak burada dikkat edilmesi gereken bu kadar dehlizi 3 ayrı mağaradan birleştirerek kim yapabildi. Burada demek ki bir mimari destek var. Akıl desteği var. Bu şaşırtıcı değil. Suriye’de Türkiye’nin yaptığı 3 operasyonda da şunu gördük ki özellikle TSK’nın envanterindeki mühimmatların delemeyeceği şekilde sığınaklar ve barikatlar gördük. Bunlar ancak NATO tahkimatlarında görülür buraya kim bunları verdi. Bu betonları kim sağladı. Mühendislik olarak bunları kim verdi. Demek oluyor ki PKK buralarda mekanik olarak birilerinden destek alıyor. Orada geldiğimiz nokta baştan söylediğim gibi bir terör örgütüne destek vermek bir suçtur.

PKK’nın bu eylemlerden sonra oradan kaçmak için paramotor dediğimiz paraşütleri kullanmasıdır. Bu kadar yüksek irtifadan kaçabilmesi ve bu kanas dahil diğer ABD silahlarının yakalanması burada demek ki destek alıyorlar. Bu silahları kim verdi. Bu paramotorları kim verdi? Bir şahsın bu kadar irtifadan bu cihazı kullanabilmesi için eğitim alması gerekiyor. ABD burada PKK ve PYD’ye silah ve eğitim desteği veriyor.



DEAŞ ile işbirliği yaptıkları kesin. Zira kaçan PKK’lılar onların üzerinden kaçtılar. Fakat burada asıl mesele sizin de dediğiniz gibi hem Suriye hem Irak’taki bu tür dehlizler ve mağaraların bir şekilde barikatların yapılması müttefik ülkelerden destek almadan yapılması mümkün değil. Paramotorlarda olduğu gibi.. Bütün bunları kim ne destek verirse versin ABD’nin dün olduğu gibi yine onlarca TIR’la PKK’ya silah vermesi önümüzdeki 4 yıl içinde Biden yönetimi ve Türkiye arasında ciddi bir terörle mücadele konusunda görüş ayrılığı olacağı kesin.



Fakat Türk milleti şunu bilsin ki bu 16 vatan evladının mutlaka kanı yerde kalmayacaktır. Sayın Cumhurbaşkanı söyledi bir kez daha tüm dünyaya söylemek istiyorum. ‘Bir gece ansızın geliriz’ dedi Türkiye cumhuriyetti devleti egemen bir devlet olarak insanlarını ve vatanını koruyacak hak ve selamete hukuka sahip olup o orduya da sahiptir. İstersen dünyanın en büyük ordusu olsun bundan kimsenin kuşkusu olmasın o vatan evlatlarına kurşun sıkan ellerden hesabı er ya da geç sorulacaktır.



Onlarla iş birliği yapanlar da yargının önüne teslim edilecektir.