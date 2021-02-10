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Gündem
Haber Giriş: 10.02.2021 - 17:34 | Son Güncelleme:

Mete Yarar canlı yayında anlattı: Dünyanın en zor harekatı!

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Mete Yarar canlı yayında anlattı: Dünyanın en zor harekatı!
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Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen Pençe Kartal-2 Harekatı ile ilgili güvenlik ve terör uzmanı Mete Yarar CNN Türk canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Güvenlik ve terör uzmanı Mete Yarar CNN Türk canlı yayınında Gara operasyonu ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

Tutunabilecekleri en son nokta… Gara Kandil'in son noktasıdır. Bu anlamda baktığınızda nereye geldiğinizi anlamak adına söylüyorum. Buraya indirme yapabilmeniz için istihbarat olarak gözümüzün önünde tutmanız gerekiyor.

Tüm teröristlerin yerini bilmeniz gerekiyor ki indiğinizde...

Dünyanın en zor harekatı. Nereden bakarsanız bakın.

İlginç olanı da şu... Kuzeyden değil güneyden geldiler...

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