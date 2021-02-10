MSB'den son dakika açıklaması: Pençe Kartal-2 Harekâtı başladı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan(MSB) gelen açıklama şu şekilde:

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından icra edilen başarılı operasyonlar neticesinde ağır kayıplar veren PKK/KCK terör örgütünün, Irak’ın kuzeyinde bazı bölgelerde varlığını halen sürdürmeye; yeniden barınma alanları ve mevziler oluşturmaya devam ettiği ve geniş çaplı bir saldırı hazırlığı içinde olduğu tespit edildi.

PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek; Irak kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak kuzeyinde Gara bölgesinde bulunan ve teröristler tarafından kullanılan hedeflere 10 Şubat 2021 günü saat 02.55’ten itibaren “Pençe Kartal-2 Harekâtı” düzenlendi. Operasyona devam edilmektedir.



MSB, 'KIŞ TATBİKATI'NDAN GÖRÜNTÜ PAYLAŞTI



Milli Savunma Bakanlığı, Kars'ta devam eden 'Kış-2021 Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı'ndan görüntü paylaştı.



Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kış-2021 Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı'na katılan kahraman tankçılarımız ve topçularımız hedefleri tam isabetle imha ediyor" denildi. Paylaşımda, tatbikattan görüntüler de yer aldı.



HAKKARİ'DE 'EREN-9 KAZAN-HAN YAYLASI' OPERASYONU BAŞLATILDI



İçişleri Bakanlığı, Hakkari'de 2 bin 218 personelle 'Eren-9 Kazan-Han Yaylası' operasyonu başlatıldığını açıkladı.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla, Hakkari'de 'Eren-9 Kazan-Han Yaylası' operasyonu başlatıldığı belirtildi.



Operasyonda; jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 2 bin 218 personelin (129 operasyonel tim) görev aldığı ifade edildi. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Operasyonlarının halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ettiği belirtildi.



