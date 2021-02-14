Son dakika: Bakan Akar acı haberi böyle duyurdu: 'PKK'nın kalleş yüzü bir kez daha görüldü'

Akar açıklamasında "Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 3'ü sözde üst düzey yönetici olmak üzere 48 terörist ölü, 2 terörist sağ ele geçirildi. Son derece önemli, kritik ve özel bir harekat yapıldı. Çok geniş bir alanı kapsayan zor bir harekat gerçekleştirildi. Operasyon tamamlandı. Kara ve hava unsurlarımız üslerine, kışlalarına güvenle döndü" ifadelerini kullandı.



BAKAN AKAR: ALIKONULAN 13 VATANDAŞIMIZIN NAAŞLARINA ULAŞILMIŞTIR



Bakan Akar, operasyon devam ederken kontrol altına alınan bir mağarada 13 vatandaşımızın naaşlarına ulaşıldığını belirterek, "Pençe Kartal-2 Harekât bölgesinde faaliyetlerimiz devam ederken, yoğun çatışmaları müteakip kontrol altına alınan mağarada yapılan aramalarda alıkonulan 13 vatandaşımızın naaşlarına ulaşılmıştır. Yapılan ilk incelemede masum ve silahsız vatandaşlarımızdan birinin omzundan, diğer 12 vatandaşımızın başlarından vurularak şehit edildikleri tespit edilmiştir. Böylece PKK’nın kalleş ve cani yüzü bir kez daha görülmüştür. Sağ olarak ele geçirilen iki teröristin verdiği ilk bilgilerde ise vatandaşlarımızın mağaraya yönelik harekâtın başlangıcında sözde mağara sorumlusu terörist tarafından şehit edildikleri ifade edilmiştir. Bu arada vatandaşlarımızı şehit eden mağaradaki teröristlerin tamamı etkisiz hâle getirilmiştir" dedi

SON DERECE ÖZEL VE KRİTİK BİR HAREKÂT

Operasyonların tamamlandığını, kara ve hava unsurlarının üslerine, kışlalarına güvenle döndüğünü vurgulayan Bakan Akar, "Şehit vatandaşlarımızla ilgili adli işlemler Malatya’da başlatılmıştır. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Harekât sırasında hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz" ifadelerini kullandı.