Prof. Dr. Hüseyin Toros uyardı: Bu değişiklikten Türkiye olumsuz etkilendi

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, iklim değişikliğine ilişkin Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuştu. Türkiye’nin iklim değişikliğinden olumsuz etkilendiğini belirten Prof. Dr. Toros “Geçtiğimiz sonbaharda son 50 yılın en sıcak sonbaharını yaşadık. Bunlar daha önce görmediğimiz olaylar. Yine ülkemizde şiddetli yağış sonucu taşkınların, sellerin sayısında artışlar, hortumdaki artışlar gördük. Bütün bunlar küresel iklim değişikliğinden ülkemizin de olumsuz etkilediğinin birer göstergesidir" diye konuştu.

"TAHMİNLER ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA SICAKLIKLARIN NORMALİN ÜZERİNDE OLACAĞI ŞEKLİNDE"

Önümüzdeki kısa süreç içerisinde tahminlerde bulunan Prof. Dr. Toros, "Şu an tahminler, önümüzdeki aylar için ülkemizde genel olarak sıcaklıkların normalin üzerinde olacağı şeklinde. Yağışın kuzey bölgelerimizde, İstanbul’un olduğu bölgelerde şubat ve martta normalin üzerinde yağış gözüküyor. Sonrasında ise normalin altında yağış gözüküyor" dedi. Prof. Dr. Toros, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Önümüzdeki yıllarda büyük ihtimalle yapılaşmamızı meteorolojik şartlara göre yapıyor olacağız. Biz geçmişte meteorolojiye sadece ‘Yarın şemsiye alacak mıyım?’ diye bakıyorduk. Ama ilerde iş insanları bile planlama yaparken meteorolojiden faydalanacak. Meteoroloji bundan sonraki süreçte güvenliğimiz ve sürdürülebilirliğimiz açısından son derece önemli bir parametre olacak diye düşünebiliriz."

“GEÇMİŞTEKİ VERİLER, ÜLKEMİZDE İKLİMDE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"

Gelecek süreçte iklimin hızla değişeceğine dair göstergeler olduğunu söyleyen Prof. Dr. Hüseyin Toros, “Geçmişteki veriler, ülkemizde iklimde önemli değişiklikler olduğunu gösteriyor. Gelecek ile ilgili yapılan projeksiyonlar da yine iklimin hızla değişeceği yönünde göstergeler var. Sıcaklıklar artıyor, yağışlar azalıyor. Ülkemizin tarım ülkesi olması, zamanla yerleşim yerlerindeki su kaynaklarının azalıyor olması, geleceğe yönelik planlama anlamında hem de sahip olduğumuz su kaynaklarının daha verimli kullanılması konusunda çalışmamızı hızlandırmamız gerektiğini gösteriyor. İklim ile hava durumunu karıştırmamak lazım. Hava durumu günlük havadaki değişimlerdir. İklime baktığımız zaman iklim bir bölgede uzun yıllar içinde oluşmuş sistemdir" şeklinde konuştu.

BİR BÖLGENİN SICAK BİR BÖLGENİN SOĞUK OLMASININ NEDENİ NE?

Türkiye’nin küresel iklim değişikliğinden olumsuz etkilendiğine vurgu yapan Prof. Dr. Toros, "Küresel iklim değişikliğinden dolayı bir bölgemizin sıcak, bir bölgemizin soğuk olması, onun sonucu değildir. Onun etkisi vardır ama tam neden değildir. Bu iklimde 100 yıl önce de bir bölge soğuk olurken, bir bölge sıcak olabilir. Bunun için meteorolojik verilere baktığınız zaman, örnek veriyorum 2020 yılı verilerine bakın bir bölge 2019’a göre daha yağışlı iken, bir başka bölge daha kurak geçmiş olabilir. Ya da bir bölge daha sıcak iken bir bölge daha soğuk geçmiş olabilir. Bunlar tamamen ülkemizi etkileyen sistemlerin geçişi ve oradaki dalgalanmaların sürecine bağlıdır" ifadelerini kullandı.