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Polisten kaçan sürücünün çarptığı Doğanay Güzelgün hayatını kaybetti

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#İstanbul#Kadıköy#Bisiklet
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2023 09:17

Kadıköy Bostancı sahil yolunda polis kontrolünden kaçtığı iddia edilen otomobil sürücüsü, yolun karşısına geçmek isteyen bisikletliye çarptı. Kazada bisiklet sürücüsü Doğanay Güzelgün hayatını kaybetti. Doğanay Güzelgün'ün vefatının ardından olayın yaşandığı bölgede sürücülerin yarış yaptığını iddia eden vatandaşlar sosyal medyadan tepki gösterdi. Bir bisikletli ölümü de dün İstanbul Başakşehir’de yaşanmıştı. Otomobille aşırı hızla ilerleyen 19 yaşındaki Enes T., bisikletle seyir halinde olan 17 yaşındaki Atakan Çağlar’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan savrulan Atakan hayatını kaybetti.

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Kaza saat 05.30 sıralarında Bostancı sahil yolu Çetin Emeç bulvarı Maltepe istikametinden meydana geldi.İddiaya göre polis kontrolünden kaçtığı iddia edilen otomobil sürücüsü yolun karşısına geçmeye çalışan bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarptı.

Polisten kaçan sürücünün çarptığı Doğanay Güzelgün hayatını kaybetti

Çarpmanın şiddetiyle yola fırlayan bisiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan 51 yaşındaki Güzelgün kaldırıldığı hastaneden hayatını kaybederken sürücü gözaltına alındı.

Polisten kaçan sürücünün çarptığı Doğanay Güzelgün hayatını kaybetti

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SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Doğanay Güzelgün'ün vefatının ardından korkunç olayın yaşandığı bölgede sürücülerin yarış yaptığını iddia eden vatandaşlar sosyal medyadan tepki gösterdi. Sosyal medyadaki tepkiler şu şekilde oldu:

* Saatte 120 km hızla bir cinayet işlendi!

* Türkiye’nin belki de en çok bisiklet kullanılan, bisikleti fark etmemenin imkansız olduğu bir yolda bile yaşanan bu. Çok üzücü. Lanet olsun!

Polisten kaçan sürücünün çarptığı Doğanay Güzelgün hayatını kaybetti

* Allah rahmet eylesin. Sırf daha düşük hızlarda daha güvenli olsun diye motor yerine bisiklet aldık ama bizim insanımız bisikletle de olsa gelip seni öldürüyor.

*Yeter artık bu şehir magandalarına kimse dur demiyor. Bu kaçıncı haber.

Polisten kaçan sürücünün çarptığı Doğanay Güzelgün hayatını kaybetti


DÜN DE ATAKAN HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Bir bisikletli ölümü de dün İstanbul Başakşehir’de yaşanmıştı. Otomobille aşırı hızla ilerleyen 19 yaşındaki Enes T., bisikletle seyir halinde olan 17 yaşındaki Atakan Çağlar’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan savrulan Atakan hayatını kaybetti.

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#İstanbul#Kadıköy#Bisiklet