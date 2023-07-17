Başakşehir’de bisikletli Atakan'ın kahreden ölümü!

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Kaza, 26.06.2023 tarihinde Başakşehir Kayabaşı Mahallesi Lozan Caddesi’nde gerçekleşti. İddialara göre, arkadaşları ile bisiklet turu yaptıktan sonra eve doğru yola çıkan 17 yaşındaki Atakan Çağlar’a Lozan Caddesi üzerinde Ilgın Enes T. yönetimindeki 34 EDG 695 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yere düşen Atakan Çağlar hastaneye kaldırıldı. 12 gün boyunca yoğun bakımda kalan Çağlar yaşamını yitirdi.

Çağlar’ın hastane sürecindeki tedavisi devam ederken sürücü serbest bırakıldı. Kiralık otomobilin firmasından gelen raporla birlikte 50 kilometre hızla gidilmesi gereken yolda 106 kilometre giden sürücünün herhangi bir fren manevrası yapmadan 17 yaşındaki çocuğa çarptığı ortaya çıktı. Bisiklet sürücüsünün yaşamını yitirmesinin ardından tekrar gözaltına alınmak istenilen araç sürücüsü her yerde aranmaya devam ederken, acılı aile adalet istiyor.

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KAZA ANINDAN DAKİKALAR ÖNCE KAYDEDİLMİŞ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Kazanın ardından çalışma yapan polis ekipleri Atakan Çağlar'ın kazadan dakikalar önce geçtiği güzergahlardaki güvenlik kameralarını inceledi. Genelde kaldırımdan seyir halinde olan Çağlar'ın zaman zaman hatalı parklar nedeniyle yola indiği görüldü. Aynı zamanda 19 yaşındaki otomobil sürücüsünün online araç kiralama platformundan kendisini tanımlamak için yüklediği videolar da ortaya çıktı.

“50 HIZLA GİDİLMESİ GEREKİRKEN ÇOK FAZLA BİR SÜRAT VAR”

Kazayla alakalı konuşan Atakan Çağlar’ın yakını Ömer Sağlam, “Bayramdan önce Kayaşehir yolunda arkadan çok hızlı gelen bir aracın çarpması sonucunda 12 gün yoğun bakımda kalarak vefat etti. Bu süreç içerisinde çarpan sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Vefat ettikten sonra tutuklanmak istendiğinde ise sürücüye ulaşılamadı. Ölümlü bir kaza var ortada 50 hızla gidilmesi gerekirken çok fazla bir sürat var. Çarpan şahıs aracı bir uygulamadan kiraladığı için biz daha sonra raporları aldık 106 kilometre hızla çarpmış ve hiç frene basmamış tam 95 metre ileride durabilmiş” ifadelerini kullandı.