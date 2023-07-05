PKK'nın sözde istihbarat sorumlusu MİT tarafından etkisiz hale getirildi

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PKK’nın üst düzey isimlerini, kurduğu yerel istihbarat ağı ile takip eden MİT'in yaptığı çalışmada, saha ajanları vasıtasıyla örgüt mensuplarının gizlilik içerisinde hareket ettiği tespit edildi. Sahadaki kaynaklarını belirli aralıklarla bölgeye sevk eden MİT, Celal Kaya'ya dair istihbarat elde etti. Dikkat çekmemek adına bölgede bulunan ekip de sık sık değiştirildi. Kimi zaman bilinen istihbarat tekniklerinin de ötesine geçilerek, birbirinden tamamen habersiz istihbarat şebekeleri kullanıldı ve Celal Kaya'nın faaliyetleri adım adım takip edildi.

Uzun süre boyunca yerel istihbarat ağındaki ajanların kullanılmasıyla yeri ve konumu tespit edilen 'Hasan' kod adlı Celal Kaya, özellikle MİT’in nitelikli insan kaynaklarının efektif kullanılması sonucu an be an takip edilerek operasyon için uygun koşulların oluşması beklendi. En uygun zamanda düzenlenen operasyonla da Celal Kaya, etkisiz hale getirildi.

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TÜRK DİPLOMATIN ŞEHİT EDİLDİĞİ EYLEMİN AZMETTİRİCİSİ

Geçmiş dönemde örgütün yurt içinde ve yurtdışında yürüttüğü eylem ve katılım faaliyetlerini bizzat organize eden, PKK’nın istihbarat yapılanmasında sorumlu seviyede faaliyet gösteren Celal Kaya'nın liderlik ettiği şebeke, Irak’ın kuzeyinde harekat yapan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına, PKK tarafından yapılacak eylemler öncesi istihbarat toplanması, Türk kamu görevlilerinin alıkonulmasına yönelik terör eylemlerinin planlanmasını yaptı. Irak Erbil’de, 17 Temmuz 2019’da Türk diplomat Osman Köse'nin şehit edildiği eylemin de azmettiricisi olan Celal Kaya'nın, uzun zamandır Irak’ın kuzeyinde faaliyet gösterdiği belirtildi.