PKK’nın kasası öldürüldü

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MİT’in görevlendirdiği özel ekip, Suriye Kamışlı’ya sızarak terör örgütü PKK/YPG içerisinde önemli görevler üstlenen Murat Ateş’i yakın takibe aldı. Hassas saha çalışmalarının ardından Ateş’e yönelik operasyon için düğmeye basıldı. Yapılan nokta operasyonla Ateş etkisiz hale getirildi.
Terör örgütü PKK’ya 2014 yılında Avrupa’dan katılan Ateş, Kandil, Avaşin ve Gare alanlarında silahlı faaliyet yürüttü. TSK’ya yönelik eylemlerde yer alan Ateş, 2016 yılında Suriye’ye geçti. Ateş, örgütün yasadışı para trafiğini yöneten sorumlular arasında yer alıyordu.