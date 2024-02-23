×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

PKK’nın kasası öldürüldü

Güncelleme Tarihi:

#MİT#PKK#TSK
PKK’nın kasası öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2024 07:00

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye’nin Kamışlı bölgesinde yaptığı nokta operasyon ile terör örgütü PKK/YPG’nin sözde sorumlularından “Renas Amed” kod adlı Murat Ateş’i etkisiz hale getirdi.

Haberin Devamı

MİT’in görevlendirdiği özel ekip, Suriye Kamışlı’ya sızarak terör örgütü PKK/YPG içerisinde önemli görevler üstlenen Murat Ateş’i yakın takibe aldı. Hassas saha çalışmalarının ardından Ateş’e yönelik operasyon için düğmeye basıldı. Yapılan nokta operasyonla Ateş etkisiz hale getirildi. 

Terör örgütü PKK’ya 2014 yılında Avrupa’dan katılan Ateş, Kandil, Avaşin ve Gare alanlarında silahlı faaliyet yürüttü. TSK’ya yönelik eylemlerde yer alan Ateş, 2016 yılında Suriye’ye geçti. Ateş, örgütün yasadışı para trafiğini yöneten sorumlular arasında yer alıyordu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#MİT#PKK#TSK

BAKMADAN GEÇME!