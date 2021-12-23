Pitbull dehşetinde flaş gelişme: Tutuklandılar!

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Konuya ilişkin Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"22 Aralık 2021 tarihinde İlimiz Şahinbey ilçesinde meydana gelen pitbull cinsi iki köpeğin saldırısı sonucu A. A isimli küçük çocuğun ağır yaralanması olayıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, 3 şüpheli sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır."

NE OLMUŞTU?

İddiaya göre, dün öğleden sonra Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde, bir sitenin bahçesindeki basketbol sahasında oyun oynayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğramıştı. Olay sonrası çığlıkları ve sesleri duyan vatandaşların yardımı sonucu güçlükle kurtarılan çocuk, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

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"ASİYE'NİN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR"

Asiye Ateş'in tedavi gördüğü hastanenin başhekimi Dr. Beyhan Tahmazoğlu açıklama yaptı. Asiye’nin hayati tehlikesinin devam ettiğini, beyin dokusunda, yüzünde, kulağında ve boyun kısmında ciddi hasarlar tespit edildiğini belirten Dr. Tahmazoğlu, şöyle konuştu:

"Dört yaşındaki bir kız çocuğumuz pitbull cinsi köpeklerin saldırısı sonucu yaralandı. Özellikle baş ve boyun kısımlarından ciddi yaralar almış durumda. Baş bölgesindeki yaralar biraz daha derin. Kafa kemiklerinde kırıklar mevcut. Saç derisinde doku kayıpları söz konusu. Yine kulağında işitmeyle ilgili sıkıntıları var. Ayrıca yüz sinirlerini hareket ettirmekle ilgili sıkıntıları var. Çocuğumuzun geldiğinde şuuru kapalıydı. Şu anda durumu biraz daha iyi. Dünden bu yana birtakım operasyonlar geçirdi. Köpek ısırığı beyin dokusuna kadar işlediği için birtakım sıkıntılar var. İleride birtakım enfeksiyon sıkıntıları olabilir. Şu an yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Yoğun bakımda en az 3-4 gün sürecek kritik süreci olacak. Daha sonraki süreçte de yine birtakım operasyonlar geçirecek. Dünküne göre şu anda sağlık durumu biraz daha iyi olmakla birlikte hayati tehlikesi devam ediyor”

"KÖPEĞİN BURNUNU YUMRUKLADIM"

Olayı görüp Asiye’nin yardımına koşan bina sakini Celal Aslan, yaşananları şu sözlerle anlattı:

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“Binadayken sesler duydum. Bina sakinleri panik halinde koşmaya başladılar. Ben de dışarı koştuğumda köpekler çocuğu saçından tutmuştu. Çocuğu kurtarmak için köpeğin burnunu yumrukladım. O esnada başka yapacak bir şey yoktu. Birkaç yumruk atıp çocuğu kurtardım. Sonra çocuğu hastaneye götürdüler, ekipler de köpekleri aldı."