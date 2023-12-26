Pençe-Kilit Harekatı şehitlerine gözyaşları ile veda

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Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı, şehit oldu. Yazıcı'nın naaşı, dün Hakkari'de düzenlenen törenin ardından memleketi Gümüşhane'ye getirildi. Şehit Yazıcı için Şiran ilçe merkezindeki pazar yerinde tören düzenledi. Törende, şehidin 4 aylık hamile eşi Seda Yazıcı, şehidin annesi Miyase Yazıcı ile kardeşleri, gözyaşlarına boğuldu.

Cenazede Seda Yazıcı, şehit eşinin Türk bayrağına sarılı tabutu okşayarak gözyaşı döküp, "Kızım sensiz büyüyecek, seni göremeyecek. Bak kızını getirdim sana diyorum, kalkmıyorsun" diyerek ağıt yaktı. Şehidin annesi Miyase Yazıcı da oğlunun tabutuna sarıldı.

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Törene şehidinin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Amasya Valisi Çetin Doruk, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, Belediye Başkanı Ercan Çimen, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Serhat Demiral, AK Parti Gümüşhane Milletvekili Av. Celalettin Köse, MHP Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük ile çok sayıda vatandaş katıldı. Tören öncesi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gönderdiği çelengin üzerindeki yazınını ise sökülüp yere atıldığı görüldü.

Kalp krizi geçiren babası Salih Yazıcı'yı 2005 yılında kaybeden, 11 kardeş olup, 4 ay önce Seda Yazıcı ile evlendiği öğrenilen şehit Yazıcı'nın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından ilçeye bağlı Telme köyünde toprağa verildi.

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ŞEHİT KARACA, TOKAT'TA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca, şehit oldu. Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Ormandibi köyünde yaşayan Ahmet ve Zahide Karaca çiftinin 7 çocuğundan dördüncüsü ve bekar olan Yasin Karaca'nın cenazesi, Hakkari'de düzenlenen törenin ardından askeri uçakla gece saatlerinde memleketi Tokat'a getirildi.

Şehit Karaca'nın cenazesi, öğle saatlerinde Almus Devlet Hastanesi morgundan alınarak, Ormandibi köyüne getirildi.

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Köy meydanında düzenlenen törene şehit Karaca'nın ailesinin yanı sıra Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, AK Parti Tokat milletvekilleri Mustafa Arslan, Yusuf Beyazıt, Cüneyt Aldemir, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 48'nci Piyade Alay Komutanı Albay Salih Çetintürk, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Sabri Küyük, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

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'KIZIL ELMA'YA KADAR DEVAM KOMUTANIM' DEMİŞTİ

Tokat Müftüsü Esat Yapıcı tarafından kıldırılan namazınardından şehit Karaca'nın cenazesi, aile mezarlığında toprağa verildi. Yasin Karaca'nın silah arkadaşları ile çektiği görüntüler ortaya çıkmıştı. Karaca'nın karlar altında çektiği görüntülerde, "Kızıl Elma'ya kadar devam komutanım" dediği görülmüştü.

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