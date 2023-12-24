6 şehidin hikâyeleri yürekleri dağladı... Türkiye yiğitlerine ağladı

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ŞEHİDİN BABA EVİ YENİDEN YAPILACAK

Şehit Karaca'nın Tokat’taki baba evinin harap hali içimizi yaktı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatı üzerine Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü şehidin baba evinin yeniden inşa edilmesine yönelik çalışma başlattı. Şehidin baba evinin yapım sürecinin kısa sürede tamamlanıp aileye teslim edileceği belirtildi.

ER YASİN KARACA (TOKAT): GÖZ KIRPMAZ CAN VERİRİZ









Tokat’ın Almus ilçesine bağlı Ormandibi köyü nüfusuna kayıtlı olan Sözleşmeli Piyade Er Yasin Karaca’nın (23)şehadeti baba ocağını yasa boğdu. Acı haberi babası Ahmet Karaca ve annesi Zahide Karaca’ya Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Almus Kaymakamı Emre Çömen, Almus Belediye Başkanı Bekir Özer, Tokat İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sabri Küyük verdi. Şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı. 7 kardeşi olan ve henüz bekâr olduğu öğrenilen şehidin sosyal medyadaki profiline yazdığı, “Her şey vatan için, can için, canan için, göz kırpmaz can veririz bir avuç toprak için” sözleri, kahramanlığını gözler önüne serdi.

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ER EMRE TAŞKIN (MALATYA): ŞEHİT OLURSAM BUNU PAYLAŞIN









Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın’ın (22) acı haberi Malatya’nın Battalgazi ilçesinde yaşayan aileye ulaştı. İlçe Kaymakamı Erkan Savar, Alacakapı Mahallesi’nde yaşayan aileye acı haberi ulaştırırken şehidin anne ve babasının Umre için Mekke’de oldukları öğrenildi. Geçtiğimiz yıl göreve başlayan şehidin bir kardeşinin de TSK’da görevli olduğu öğrenildi. Aslen Bingöl’ün Karlıova ilçesi nüfusuna kayıtlı olan şehidin cenazesi ise Malatya’nın Battalgazi ilçesinde defnedilecek. Acı haberi duyan şehidin yakınları gözyaşlarına boğulurken, sokak itfaiye ekiplerince Türk bayrakları ile donatıldı. Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın’ın bir süre önce sosyal medya hesabında yayınladığı bir videoya yazdığı “Şehit olursam bunu paylaşın” ifadesi ise yürek burktu.

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TEĞMEN RAMAZAN GÜNAY (İZMİR): İZMİR’E ATEŞ DÜŞTÜ









Hain saldırıda şehit düşen, Afyonkarahisar-Sinanpaşa ilçesi Güney Beldesi Çalışlar Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı/Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı’nda görev yapan Piyade Teğmen Ramazan Günay’ın (24) şehadet haberi, İzmir Buca ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde yaşayan ailesine yetkililer tarafından ulaştırıldı. Şehit Ramazan Günay’ın şehadet haberinin annesi Firdes Günay ve babası Ahmet Günay’a verilme anında, adreste sağlık görevlileri de bulundu.

UZMAN ÇAVUŞ MEHMET SERİNKAN (DENİZLİ): KENDİSİ ŞEHİT ABİSİ GAZİ









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Şehit Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan’ın (32) şehadet haberi askeri yetkililer tarafından Tavas ilçesi Yorga Mahallesi’nde yaşayan ailesine ulaştırıldı. Şehidin evine Türk bayrağı asılırken, baba Ali ve anne Rabia Serinkan ile yakınlarını protokol üyeleri ve askeri yetkililer sakinleştirmeye çalıştı. Şehit Serinkan’ın ağabeyi Hüseyin Serinkan’ın da 2016 yılında Suriye El-Bab bölgesinde meydana gelen bir çatışmada yaralanarak gazi olduğu öğrenildi.

ER ÇAĞATAY ERENOĞLU (SİNOP): İKİ ÇİÇEĞİ YETİM KALDI









Gazi Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu, Kuzey Irak’ta bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada ağır yaralanarak Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Erenoğlu buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Er Çağatay Erenoğlu’nun evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

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UZMAN ONBAŞI İSMAİL YAZICI (ZONGULDAK): KIZIMIZ KİME BABA DİYECEK









Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı’nın (31) şehadet haberi Zonguldak’ın Ereğli ilçesindeki baba ocağına ateş düşürdü. Kara haberi annesi Miyase Yazıcı ve eşi Seda Yazıcı’ya Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Garnizon Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur verdi. Şehidin evinin bulunduğu sokak ve evine Türk bayrakları asıldı. Şehidin 4 ay önce evlendiği hamile eşi Seda Yazıcı, “Benim kızım babasız kaldı. Kime baba diyecek benim kızım. Ne diyeceğim, ‘Baban toprak oldu mu?’ diyeceğim ben ona. Nasıl diyeceğim” diye ağıt yaktı.