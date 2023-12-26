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Bir fotoğrafta dört şehit... Yürek yakan detay ortaya çıktı

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#Şehit#Milli Savunma Bakanlığı#Terör
Bir fotoğrafta dört şehit... Yürek yakan detay ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2023 10:14

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde 22 Aralık 2023 tarihinde terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit olan 6 kahramandan Teğmen Ramazan Günay, Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı, Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca ve Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın yer aldığı bir fotoğrafa ulaşıldı.

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Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekat bölgesinde geçtiğimiz cumartesi günü sızma girişiminde bulunan PKK’lı teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen kahraman askerler tüm Türkiye'yi yasa boğarken, kahreden detaylar da ortaya çıkıyor.

Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki şehitlerimizin şehadete ermeden önceki video ve fotoğraflarına dair sosyal medyada yapılan paylaşımlar yürekleri dağlıyor.

YÜREK YAKAN KARE

22 Aralık 2023 tarihinde hain saldırıda şehit düşen 6 askerden 4'ünün yer aldığı bir fotoğraf ortaya çıktı. Instagram hesabından paylaşılan ve 6 şehidimizden 4'ünün yer aldığı bir yemek fotoğrafı yürek yaktı.

Yakın zamanda çekildiği anlaşılan fotoğrafta şehitler Teğmen Ramazan Günay, Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı, Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca ve Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın birlikte aynı sofrada yemek yedikleri görülüyor.

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BİR FOTOĞRAF 4 ŞEHİT

'Bir fotoğraf 4 şehit' notuyla paylaşılan Mehmetçiklerin yemek fotoğrafı paylaşımında, 'Ey Türk çocuğu, senin ve yurdun için can veren ulu şehitlerini unutma' mesajına da yer verildi.

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#Şehit#Milli Savunma Bakanlığı#Terör

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