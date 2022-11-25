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‘Patates’ten acı haber

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#Patates#Kedi#Vezneciler Metro Durağı
‘Patates’ten acı haber
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2022 07:00

Kimliği belirlenemeyen bir kişinin getirdiği Pitbull tarafından uğradığı saldırı sonucu ağır yaralanan internet fenomeni kedi "Patates" hayatını kaybetti.

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Vezneciler metro durağında yaşayan internet fenomeni kedi ‘Patates’, 19 Kasım gecesi kimliği belirlenemeyen bir kişinin getirdiği pitbull cinsi köpek tarafından ağır yaralanmıştı. Yedikule Hayvan Barınağı’na götürülen Patates, buradan İstanbul Üniversitesi öğrencileri tarafından alınmış ve özel bir kliniğe kaldırılmıştı. Bir bacağını kaybeden ve solunumla ilgili sıkıntılar yaşayan Patates dün hayatını kaybetti. İstanbul Üniversitesi öğrencileri Patates’i üniversitenin bahçesine gömdü.

‘ÇOK UĞRAŞTIK AMA...’

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (İÜHF) Hayvan Hakları Kulübü’nden yapılan açıklamayla Patates’in öldüğü şöyle duyuruldu: “Sizlere üzülerek bir haber vermek zorundayız. Aniden gelişen solunum depresyonunu takiben yorgun savaşçımız Patates’te maalesef solunum apnesi gelişmiş ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Yanımızda olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Çok uğraştık ama o çok yorgundu, daha fazla direnemedi.”

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#Patates#Kedi#Vezneciler Metro Durağı

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