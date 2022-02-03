Paramotorla Amanoslar'a gelen PKK'lı terörist Yoldaş Selim Çelik'e 9 yıl 7 ay hapis

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
İşte DEAŞ liderinin öldürüldüğü ev İlk kez görüntülendiİşte DEAŞ liderinin öldürüldüğü ev! İlk kez görüntülendi#Terör
Son dakika... Ara tatil uzayacak mı Milli Eğitim Bakanı Özerden yüz yüze eğitim açıklamasıSon dakika... Ara tatil uzayacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması #Milli Eğitim Bakanı
Şok ayrılık kararı Gözler Fenerbahçede... Terimin yerine gelecekti...Şok ayrılık kararı! Gözler Fenerbahçe'de... Terim'in yerine gelecekti...#Roger Schmidt
Erdoğandan Ukraynada kritik mesaj: Barışçıl yöntemlerle giderileceğine inanıyoruzErdoğan'dan Ukrayna'da kritik mesaj: Barışçıl yöntemlerle giderileceğine inanıyoruz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Biden açıkladı DEAŞ lideri öldürüldüBiden açıkladı! DEAŞ lideri öldürüldü#ABD
Avrupa Konseyi’nin Kavala kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim mahkeme kararımızı tanımayanları biz de tanımayızAvrupa Konseyi’nin Kavala kararı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim mahkeme kararımızı tanımayanları biz de tanımayız#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Bir kriz de Almanya ve Rusya arasında... Yasaklar peş peşe geldiBir kriz de Almanya ve Rusya arasında... Yasaklar peş peşe geldi!#RUSYA
FETÖ elebaşının yeğeni: 212 kişinin ismini verdimFETÖ elebaşının yeğeni: 212 kişinin ismini verdim#FETÖ
Arkadaşları donarak ölmüştü Göçmenler, Yunan zulmünü anlattıArkadaşları donarak ölmüştü! Göçmenler, Yunan zulmünü anlattı#Edirne
Paramotorla Amanoslara gelen PKKlı terörist Yoldaş Selim Çelike 9 yıl 7 ay hapisParamotorla Amanoslar'a gelen PKK'lı terörist Yoldaş Selim Çelik'e 9 yıl 7 ay hapis#Paramotor
Cristiano Ronaldonun 18 milyon sterlinlik garajı Dünyada yalnızca 10 kişide varCristiano Ronaldo'nun 18 milyon sterlinlik garajı! Dünyada yalnızca 10 kişide var#Cristiano Ronaldo
İngiltere uzay savaşındaki en büyük tehdit olarak atmosferik nükleer saldırıya hazırlanıyorİngiltere uzay savaşındaki en büyük tehdit olarak 'atmosferik nükleer saldırıya' hazırlanıyor#Uzay
Bayraktar TB2’ler Ukrayna’da üretilecekBayraktar TB2’ler Ukrayna’da üretilecek#Siha
Ece Erken: Katiller cezasını çeksinEce Erken: Katiller cezasını çeksin#ECE Erken
Jamie Dornan baba acısını anlattı: İnsan enkaza dönüyorJamie Dornan baba acısını anlattı: İnsan enkaza dönüyor #Jamie Dornan
HABERLERGündem Haberleri

Paramotorla Amanoslar'a gelen PKK'lı terörist Yoldaş Selim Çelik'e 9 yıl 7 ay hapis

#Paramotor#Amanos Dağları#Yoldaş Selim Çelik
Paramotorla Amanoslara gelen PKKlı terörist Yoldaş Selim Çelike 9 yıl 7 ay hapis

Hatay'da paramotorla geldiği Amanos Dağları'nda yakalanan eski BDP Genel Başkanı ve 24'üncü dönem HDP Muş Milletvekili Demir Çelik'in oğlu PKK'lı terörist Yoldaş Selim Çelik, tutuklu yargılandığı davada 9 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı. Zeytin Dalı harekâtıyla Afrin’in terör örgütünden temizlenmesi sonrası terör örgütü PKK’nın Amanoslar’a karadan bağlantısı kopunca teröristlerin Suriye’nin Menbiç bölgesinden ‘paramotor’la havalanıp Amanoslar kırsalına indiği tespit edilmişti.

Haberin Devamı

Amanos Dağları'nda 21 Ekim 2020'de güvenlik korucularının düzenlediği operasyonda 1 terörist ölü, 1 terörist ise sağ olarak ele geçirildi. Sağ yakalanan teröristin, eski Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Genel Başkanı ve 24'üncü dönem HDP Muş Milletvekili Demir Çelik'in 'gri' kategoride aranan oğlu 'Savaş' kod adlı Yoldaş Selim Çelik olduğu ortaya çıktı.

Paramotorla Amanos Dağları'na gelen PKK'lı Çelik ile birlikte 2 uzun namlulu silah, 1 tabanca ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Çelik hakkında Hatay 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Çelik, davanın karar duruşmasına tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Sanık avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Paramotorla Amanoslara gelen PKKlı terörist Yoldaş Selim Çelike 9 yıl 7 ay hapis

Haberin Devamı

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, Yoldaş Selim Çelik'in 'silahlı terör örgütüne üye olma', 'terör örgütü propagandası yapma' ve 'kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılma' suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Son sözleri sorulan sanık Çelik de "Tahliyemi ve beraatimi istiyorum" dedi.

Paramotorla Amanoslara gelen PKKlı terörist Yoldaş Selim Çelike 9 yıl 7 ay hapis

Mahkeme heyeti, Yoldaş Selim Çelik'in 'terör örgütü propagandası yapmak', 'kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılma' ile 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet' suçlarından 9 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

Paramotorla Amanoslara gelen PKKlı terörist Yoldaş Selim Çelike 9 yıl 7 ay hapis

Gözden Kaçmasın

Geçiş yolu kalmadı, paramotorla geldilerGeçiş yolu kalmadı, paramotorla geldilerHaberi Görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Paramotor#Amanos Dağları#Yoldaş Selim Çelik

BAKMADAN GEÇME!

53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi Charles Manson, Ailesi ve o malikane yine gündemde...

53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi! Charles Manson, 'Aile'si ve 'o malikane' yine gündemde...

#Charles Manson
Takıntılı hayran kâbusu... Mektupla başladı ev baskını ile sürüyor

Takıntılı hayran kâbusu... 'Mektupla' başladı 'ev baskını' ile sürüyor!

#Takıntılı Hayran
26 yıl sonra tablolarına kavuştu

26 yıl sonra tablolarına kavuştu

#Prof. Dr. Özdemir Altan

BAKMADAN GEÇME!

53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi Charles Manson, Ailesi ve o malikane yine gündemde...

53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi! Charles Manson, 'Aile'si ve 'o malikane' yine gündemde...

#Charles Manson
Takıntılı hayran kâbusu... Mektupla başladı ev baskını ile sürüyor

Takıntılı hayran kâbusu... 'Mektupla' başladı 'ev baskını' ile sürüyor!

#Takıntılı Hayran
26 yıl sonra tablolarına kavuştu

26 yıl sonra tablolarına kavuştu

#Prof. Dr. Özdemir Altan