Paramotorla Amanoslar'a gelen PKK'lı terörist Yoldaş Selim Çelik'e 9 yıl 7 ay hapis

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Amanos Dağları'nda 21 Ekim 2020'de güvenlik korucularının düzenlediği operasyonda 1 terörist ölü, 1 terörist ise sağ olarak ele geçirildi. Sağ yakalanan teröristin, eski Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Genel Başkanı ve 24'üncü dönem HDP Muş Milletvekili Demir Çelik'in 'gri' kategoride aranan oğlu 'Savaş' kod adlı Yoldaş Selim Çelik olduğu ortaya çıktı.

Paramotorla Amanos Dağları'na gelen PKK'lı Çelik ile birlikte 2 uzun namlulu silah, 1 tabanca ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Çelik hakkında Hatay 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Çelik, davanın karar duruşmasına tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Sanık avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

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Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, Yoldaş Selim Çelik'in 'silahlı terör örgütüne üye olma', 'terör örgütü propagandası yapma' ve 'kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılma' suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Son sözleri sorulan sanık Çelik de "Tahliyemi ve beraatimi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, Yoldaş Selim Çelik'in 'terör örgütü propagandası yapmak', 'kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılma' ile 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet' suçlarından 9 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.