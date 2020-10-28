Geçiş yolu kalmadı, paramotorla geldiler

Terör örgütü PKK, yıllardır Amanoslara Suriye Afrin üzerinden geçiş sağlıyordu. Örgütün dağ kadrosunda bulunan teröristler, Afrin üzerinden Amanoslara karadan sızma yapıyordu. Zeytin Dalı harekâtı ile Afrin PKK’dan temizlenince örgütün Amanoslar’a karadan geçiş bağlantısı koparıldı. Ayrıca, 12 Ağustos’ta başlatılan ‘Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu’ ile terör örgütü PKK’ya ağır darbe vuruldu. Operasyonlarda 11 PKK’lı terörist etkisiz hale getirilirken, birçok sığınak, mağara ve yaşam malzemesi imha edildi. Örgütün “Amanos” grubu önemli ölçüde bitirilirken, bölge terörden arındırıldı.

4 TERÖRİST BÖYLE GELDİ





Karadan Amanoslar üzerinden Türkiye’ye geçiş şansı kalmayan, Amanoslar kırsalındaki dağ kadrosu öldürülen PKK, yeni grup oluşturmak için bu sefer teröristleri ‘paramotor’la taşıma yöntemine başvurdu. İstihbarat birimlerinin yaptığı çalışmalarda firari eski HDP milletvekili Demir Çelik’in Terörden Arananlar Listesi ‘Gri’ kategoride yer alan oğlu ‘Savaş’ kod adlı Yoldaş Selim Çelik’in de aralarında olduğu 4 teröristin eylem için iki paramotorla 28 Eylül ve 10 Ekim’de Suriye’nin Menbiç bölgesinden havalanarak Amanoslar kırsalına indiği belirlendi. Güvenlik birimlerinin 19 Ekim’de yaptığı operasyonda teröristlerden biri etkisiz hale getirildi, diğer terörist Yoldaş Selim Çelik sağ yakalandı.

TAKİPTEKİ 2 TERÖRİST

Paramotor ile 10 Ekim’de Menbiç’ten Amanoslar kırsalına gelen teröristlerden diğer iki kişinin saklandığı yer de istihbarat birimlerince belirlendi. Bağlantıları ortaya çıkarmak için 2 terörist takibe alındı. Yerleri belirlenen ve köşeye sıkışan 2 terörist önceki gün gasp ettikleri araçla Payas ilçesinde bekleme noktasına taciz ateşi açarak bölgeden kaçmak istedi. İçinde bulundukları aracın kaza yapması üzerine başka bir aracı gasp ederek İskenderun’a doğru kaçışlarını sürdüren teröristler, güvenlik güçlerinin takibi sonucu bu kez İskenderun ilçe merkezinde sıkıştırıldı.



Türkiye’ye paramotorla gelip bombalı saldırı yapmaya hazırlanan iki terörist, kaçış yolunda güvenlik kameralarına böyle yansıdı. Teröristlerin kullandığı paramotorlar da bulundu (altta).



EL BOMBASI PATLADI

Fener Caddesi’nde yaşanan çatışmada teröristlerden biri üzerindeki el bombasının pimini çekerek polise atmak istedi. Ancak el bombası ve üzerindeki patlayıcı teröristin kucağında infilak etti. Terörist parçalanarak ölürken, kaçan diğer teröristin yakalanması için ilçe merkezinde operasyon başlatıldı. İkinci terörist de Barbaros Mahallesi’nde saklandığı yerde çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi. İki teröristin de örgütün dağ kadrosunda olduğu, kimliklerinin belirlenmesi için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

PARAMOTOR VE DRON EYLEMLERİ

Terör örgütü PKK, son dönemlerde yeni eylem tarzına geçti. DEAŞ’ın eylem tarzına benzer eylemlere geçen teröristler, ‘hava savunma birlikleri’ adını verdiği bir yapılanmaya gitti. Bununla birlikte patlayıcı yüklediği dron ve paramotorları kullanmaya başladı. Örgüt, 2019 yılında Haftanin’de paramotorla saldırı yapmak isterken havada vurularak eylem önlendi. Terör örgütü PKK, son yıllarda paramotor ve dronlarla üs bölgelerine çok sayıda saldırı girişiminde bulunmuştu. Hakurk’ta daha önce yapılan operasyonlarda PKK’nın dağlık alanlarda geçiş için kullandığı paramotorlar ele geçirilmişti. Terör örgütünün bomba bağlayarak ‘intihar dronu’ olarak adlandırılan dronlu saldırıları da önlenmişti. Kırsalda sıkışan, eylem alanı bulamayan terör örgütü PKK, askeri üs bölgelere yönelik eylem amaçlı paramotor ve dron kullanmaya başlamıştı.

ASLINDA SPOR AMAÇLI

Paramotor, hava taşıtları arasında en hafif, en kolay hareket ettirilebilen araçlar. Çalışma mantığı olarak daha çok yamaç paraşütüne benziyor. Paramotor, pilotun paraşütüne ek olarak bir de sırtında pervaneli motor taşıdığı bir hava aracı. Yamaç paraşütünde kalkış için yüksek bir dağ-tepe gerekirken, paramotorla düz bir alanda kalkış ve aynı yere iniş yapılabiliyor. Yamaç paraşütü hava akımları yakalanarak yükselebilirken, paramotorda bu motor ile sağlanıyor.

Paramotor, 25 ila 70 kilometre arasında hız yapabiliyor. 5 bin 400 metreye kadar yükselebilen araçlarla, uçuşların çoğu 150 metre altında oluyor. Saatte yaklaşık 2.5–3 litre yakıt tüketen paramotorlar, depo büyüklüğüne bağlı olarak bir depo ile 100 ila 150 kilometre arasında mesafe katedebiliyor. İlgili malzeme sağlanarak 2 kişi ile de uçuş yapılabilen paramotorlar, motor gücüne bağlı olarak 70 ila 200 kiloya kadar ağırlık taşıyabiliyor. Paramotorlarla gece uçuşları da yapılabilir. Paramotorlor radarla takip edilebiliyor. Radar kontrolünden kaçamıyor.

PSİKOLOJİK DESTEK EKİBİ





◊ Hatay'ın İskenderun ilçesindeki patlamadan etkilenen vatandaşlara psikolojik destek verilmeye başlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, Fener Caddesi’ndeki patlamadan etkilenen esnaf, araç sahipleri ve çevrede oturan vatandaşlarla görüştü. Yaklaşık 20 kişilik ekip, vatandaşlarla tek tek görüşerek psikososyal destek verdi. Patlama sonrası, olay yeri ekiplerinin parmak izi ve delil toplama işlemlerinin ardından belediye ekipleri cadde ve kaldırımlarda temizlik çalışması yaptı. (◊ AA)