Para kaynakları sorulan Candan kardeşlerin savunması: Ailemiz zengin

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Meslekten ihraç edilen eski polis Onur Apaydın’ın kurduğu çete, devlet kurumlarından ihale yoluyla ucuz araç aldıklarını iddia ederek vatandaşları dolandırdı. Yaklaşık 13 kişiden 10 milyon TL topladıkları tespit edilen çeteye yönelik ilk operasyon 2020 yılında yapılırken ikinci dalga operasyon da 3 Mayıs 2023 günü gerçekleşti. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden, Onur Apaydın’ın da arasında olduğu 5’i tutuklandı, biri ise adli kontrolle serbest kaldı.

4’ER SAAT SORGULANDILAR

Polis ekipleri bu operasyonun ardından Onur Apaydın’ın dolandırıcılıkla elde ettiği paranın izini sürmeye başladı. Soruşturma, Onur Apaydın’ın kız arkadaşı Nihal Candan ve kardeşi Bahar Candan’a kadar uzandı. Polis ekipleri Nihal Candan’ın ismini Gülnihal olarak değiştirdiğini belirledi. İki fenomen isim, paraların aktarıldığı diğer isim olduğu ileri sürülen Hacı İsrafil Sağlam’la birlikte gözaltına alındı. Bahar ve Nihal Candan kardeşler Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği’nde yaklaşık 4’er saat sorgulandı. Kendilerine 20’şer soru yöneltildi. Her biri 10’ar sayfa ifade veren Candan kardeşler, lüks restoranlarda yaptıkları yemekli tanıtımlar, çete ve elebaşı eski polis Onur Apaydın ile bağlantıları soruldu. Nihal Candan, Onur Apaydın’ın eski sevgilisi olduğunu söyledi. Nihal Candan, “Ben eski sevgilimin adını Kaan Hamzaoğlu olarak biliyordum. Uzun süre önce ayrıldık. Hakkında bir süre uzaklaştırma kararı da aldırmıştım” dediği iddia edildi.

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Çetenin kurbanlarını ağlarına düşürmek için lüks restoranlarda verdiği yemeklere katılmasıyla ilgili Nihal Candan, “O dönem eski sevgilim ile gece kulübü ve restoranlara gittim. Ben herhangi bir dolandırıcılık organizasyonun içinde bulunmadım” dedi. Bahar Candan da ifadesinde, “O restoranlara birçok ünlü gidiyor zaten” diye yanıtladı. Candan kardeşlere, çete üyelerinden bazılarının isimleri sorulunca bu kişileri tanımadıklarını öne sürdüler. Bahar Candan’a sosyal medya hesabından yaptığı “Hesabıma 12 milyon geldi” paylaşımı da soruldu. Bahar Candan bu paylaşımla ilgili, “2 yerine yanlışlıkla 12 yazmışım amacım espriydi. O paylaşımlarımın geneli sahte, şov içindir. Abartılı paylaşımlarla şov yapıyorum” dedi. Candan kardeşler para kaynakları ile ilgili sorulan soruya da “Ailemiz zaten zengin ayrıca reklam gelirlerimiz var” yanıtını verdi.

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İddialara göre, Nihal ve Bahar Candan kardeşler Onur Apaydın ve adamlarının dolandıracağı kişilerle yaptığı yemekli toplantılara da katılmış, çete iki kız kardeşi adeta vitrin gibi kullanarak mağdurların güvenini kazanmıştı.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki sorguları ardından Küçükçekmece 1’inci Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Bahar Candan, kardeşi Nihal Candan ve Hacı İsrafil Sağlam‘kara para aklama’ ve ‘suç örgütüne üye olma’ suçlarından tutuklandı. Nihal Candan, kararın ardından koridora çıkarıldığında, ağlamaya başladı ve“Neden, neden, neden neye dayanarak, neden?” diye bağırarak sinir krizi geçirdi. Bahar Candan da ablası için avukatlara “Bir şey yapamaz mısınız?” diye sordu. Bahar Candan, cezaevine götürülmek üzere adliyeden çıkarılırken, kendilerini görüntüleyen gazetecilere “Asıl suçlular dışarda, beni çekiyorsunuz. Ünlü olduğum için cezaevine gidiyorum.” diye bağırdı. Tutuklanan 3 kişi, Silivri’de bulunan Marmara Cezaevi’ne gönderildi.