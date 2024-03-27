Özgür Özel'in 'darbe' sözleri... AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin: Çok talihsiz bir açıklama söz konusu

Haberin Devamı

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'in TRT Haber'deki konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

81 il belediyesinde 40 tanesi AK Parti tarafından yönetilmekteydi. Heyecanlıyız, hazırlıklarımızı tamamladık. Ülkemizin seçimsiz 4 yılını en iyi değerlendirebilmek için güzel bir dönemin kapısını aralayabileceğimizi düşünüyoruz. Kampanya başladığından beri performansımızı takip ediyoruz. Kat ettiğimiz mesafe çok güzel sonuçlar müjdeliyor.

‘ALTINOK’UN SEÇİM YARIŞINDA ÖNE GEÇTİĞİNİ GÖRÜYORUZ’

Turgut Altınok Keçiören’i Türkiye’nin en güzel ilçelerinden biri haline getirdi. Sayın Turgut Altınok başkanımızın Cumhur İttifakı’nın adayı olarak ilan edilmesiyle birlikte yarışın başa baş noktaya geldiğini gördük. Geride bıraktığımız süreçte Turgut Altınok başkanımızın seçim yarışında öne geçtiğini görebiliyoruz.

Haberin Devamı

Fiilen seçimin sona erdiğinden bahsediliyorlardı, iftiralara başvurduklarını görüyoruz. Agresif tavırları söyledikleri gibi bir durumun olmadığını gösteriyor. Altınok başkanımızın projeleri, vaatleri hazır.

İstanbul’a gelecek olursak. Hüsnü kabul gördüğünü görürüz. Kurum, şehirlere çok hakim. Türkiye’ye İstanbul’a kıymetli hizmetlerde bulunmuş bir kişi. Çok güzel bir başarıya imza atacağız.

‘İZMİR’DE CHP’DE BİR PANİK HAVASI VAR’

Hamza Dağ başkanımız, çok enerjik, güçlü. Projeleri ile ses getiren bir adayımız var. İzmirliye aday dayatan bir adayı aday göstermiş bir CHP var. Özgür Özel İzmir’e kamp kurdu. İzmir’de CHP’de bir panik havası var.

ÖZGÜR ÖZEL’İN DARBE AÇIKLAMASI TALİHSİZ

Gençlik ve darbe kelimelerini yan yana kullanması CHP’nin genetik kodlarının bir yansıması. Burada çok talihsiz bir açıklama söz konusu. CHP kendi konumunu bir kez daha teyit etmiş oldu. CHP hala statüko ve darbeden yana olduğunu ifade ediyor.

CHP’DEKİ PARA SAYMA GÖRÜNTÜLERİ

Görüntülerin merkezinde CHP’li İmamoğlu’nun olduğunu görebiliyoruz. Bu paranın kaynağı rüşvet midir? Bir bağış olmadığı ortada. Karanlık kirli bir para olduğu söz konusu. Türkiye’nin dört tarafında infiale sebep oldu. Vergi kanunlarının ihlal edildiğini görebiliyoruz. İfadeler alındıktan sonra mahkeme hesabını alacaktır. Seçmen bu işin hesabını siyaseten sandıkta soracaktır.

Haberin Devamı

DEM Parti ile CHP arasındaki ittifak değişik isimler altında devam ediyor. CHP’nin Kandil’in yörüngesine girmesi ülkemiz, şehirlerimiz için tehdittir diye düşünüyorum.

(Zeydan Karalar’ın sözleri) Ayrıştırıcı dil kullanıyor, Kandil’e şirin gözükmek istiyor.

CHP bir ilçede aday gösterdi ve geri çekti daha sonra DEM Parti’nin işaret ettiği ismi aday gösterdi. Bir hedef birlikteliği içindeler, adaylarını ona göre belirlediler.

Genler her zaman AK Parti’ye destek verdi. Şimdi belediyelerimiz gençlerimiz için güzel bir geleceği sunmak anlamında hazırlık yapıyorlar. Demokrat gençlerin Cumhur İttifakı tarafında saf tutacaklarını görüyoruz.