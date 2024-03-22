AK Parti Çankırı mitingi... Erdoğan'dan Özgür Özel'in 'darbe' sözlerine tepki: Türkiye'ye özür borcu var

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Maşallah bugün Çankırı bir başka. Gönüllerimizi buluşturan rabbime hamt ediyorum. Bu ne güzel bir manzara, bu ne güzel bir muhabbet.

Gelirken arkadaşlar dedi ki, bugün Çankırı bir başka. Emniyetten rakamı alın dedim; belki siz de şaşıracaksınız, 45 bin. Yollardakiler hariç, sadece meydan.

ÇANKIRI EN FAZLA OY ORANINA SAHİP İL OLDU

Çankırı'ya olan şükran borcumuzu ödemek istiyorum. Girdiğimiz seçimlerde sizlerin güçlü desteğini daima yanımızda hissettik. Rekor oy oranları ile davamıza sahip çıktı Çankırı. Milletvekilli ve cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 78 oy oranı ile tarih yazıp en fazla oy oranına sahip üçüncü il oldunuz. Türkiye Yüzyılının yıldız şehri Çankırı'yı bu sonuçlardan dolayı tebrik ediyorum.

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Kentsel dönüşüm bizden, TOKİ bizden, fabrikalar da Başkan Hüseyin Bey'den. Sizlerin bu halini gördükten sonra Cumhurbaşkanı olarak sizlerin yanındayım. Minnet borcumuzu daha fazla çalışarak ödeyeceğiz. Bunun için 31 Mart çok ama çok önemli. Sizlerden 31 Mart'ta bir kez daha destan yazmanızı bekliyorum.

MART AYINDA 23 İLİMİZİ ZİYARET ETTİM

Mart ayının başından beri 23 farklı ilimizi ziyaret ettim, mitingler yaptım. Yabancı misafirlerimizin yanı sıra şehit ailelerinden sağlık personeline kadar insanımız ile kucaklaştık.

Burada 45 bin kişi Karabük'te de 40 bin kişi meydandaydı. Yarın Ankara, pazar günü İstanbul mitinglerimizi yapacağız. Eserlerimizin ve resmi açılışlarını gerçekleştirdik. Ankara'da yarenler çok; Ankara'daki yarenleri benim Çankırılı kardeşlerim tek teke telefon ile arayıp Altınok kardeşimizi kazandıracağız.

GÖK VATANIMIZI KAAN İLE KORUYACAĞIZ

Deprem bölgesinde inşasını tamamladığımız 76 binden fazla konutun kurasını çekerek depremzede kardeşlerimize konutlarını teslim ettik. Bizim gündemimizde deprem bölgesi var, dünyanın dört bir yanındaki kardeşimiz var. Bizim gündemimizde içinde bulunduğumuz asra Türk mührünü vurmak var. Gündemimizde ihracatı artırmak, tarımını, sanayisini artırmak var. Gündemimizde Türkiye'yi devler ligine yükseltmek var. Bir dönem toplu iğne üretemezken, tabanca yapamıyorken kendi gemimizi, savaş uçağımızı imal eder hale geldik. Her türlü ambargoya rağmen 5. nesil savaş uçağımız KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Yapamaz dediler yaptı ki uçamaz dediler uçurduk. Bu başarıyı küçümsemeye çalışsalar da KAAN, dostlarımıza güven düşmanlarımıza korku saldı. Bunun ne manaya geldiğini bilenler KAAN'ı yakından takip ediyor. Gök vatanımızı KAAN ile koruyacağız.

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TERÖRİSTLERİ HİÇ UMMADIKLARI ANDA ETKİSİZ HALE GETİRİYORUZ

Bölücü örgüt mensupları için artık hiçbir şey güvenli değil. Teröristleri tespit ediyor ve hiç ummadıkları anda etkisiz hale getiriyoruz. Devletimize kastetmenin bedelini misli ile ödetiyoruz. Donanmamızın amiral gemisi Anadolu'nun ardından daha büyük uçak gemisi için hazırlıklara başladık. Savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye hedefine ulaşana kadar durmayacağız.

SELEFİ GİBİ DARBE SEVER ÇIKTI

CHP'nin durumu içler acısı. Vizyon, proje, eser... İcraat desen hak getire. Biz hizmet ve eser bırakıyoruz; muhalefette bavullarla, valizlerle taşınan paralar dışında elle tutulur işi yok. Dolarla, avrolar çantalarda, nereye kadar böyle gideceksiniz? 31 Mart'a kadar. 31 Mart'ta benim milletim sizi sandıklara gömecek. Şaibeli paralarla saatlerce kule yapıyorlar, açıkla deyince sağa sola saldırıyorlar. Değişimden bahsediyorlardı, sonuç tam fiyasko. CHP'de genel başkan değişti ama cuntacı kodlarında zerre dönüşüm olmadı. Genel başkanları tıpkı Selefi gibi darbesever çıktı. TV'den gülerek darbenin faziletlerinden bahsediyor. Belli yaşın altındakiler darbeye girişirse bu doğruymuş, kafaya bakın. Şimdi bay bay Kemal'e Ankara'da daire tuttular orada istirahat ediyor. Demokrasiyi özümsemiş genel başkanlar böyle şeyler söylemez. Dünyanın hiçbir medeni ülkesinde ekranlarda darbe güzellemesi yapan ana muhalefet liderine rastlayamazsınız.

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TÜRKİYE'DE DARBELER DÖNEMİ ARTIK TAMAMEN KAPANDI

Özgür efendiye şu gerçeği hatırlatmakta fayda görüyorum. Türkiye'de darbeler dönemi artık tamamen kapanmıştır. Darbeye girişenler karşısında bizi bulur, milleti bulur. Değişim olacaksa bunun yolu darbe değil sandıktır. Özgür efendinin darbelerle hayatları kararanlar başta olmak üzere Türkiye'ye özür borcu vardır. Milletimiz ve uğruna bedeller ödediğimiz demokrasi adına bunun takipçisi olacağız. Vatandaşımızın da bunlara hak ettiği dersi sandıkta vereceğine inanıyorum. Milli iradeye düşman zihniyetle karşılaşmaktan üzüntü duyuyoruz.

Çankırı'ya son 21 yılda 55 milyar lira yatırım yaptık. Yaparsa AK Parti yapar.

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