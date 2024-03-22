AK Parti Karabük mitingi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP-DEM 'ittifak yok' diyor, ortak aday çıkarıyorlar

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sevgili Karabüklüler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bu sefer arayı biraz açtık galiba. Karabük'ü özlemişiz.

Maşallah şu katılıma bak. Merak ettim sordum ne kadar? Emniyetin verdiği 46 bin. Bu ne demektir 31 Mart akşamı zaferi Karabük'te beraber kutlayacağız.

Karabük, Türkiye sanayisinin can damarları arasında yer alıyor. Ekonomimize eşsiz katkılar sunuyor.

Karabük hem güzel, hem merhametli bir şehir olarak ülkemiz ve milletimiz için rahmettir. Mayıs ayında yapılan seçimlerde kardeşinize yüzde 64'e varan oranlarda destek verdiniz. Sizlerin sevgisine, vefasına layık olabilmek için bizler de daha çok çalışacağız. Ekibimle çok çalışacağım, yerel yönetimlerle ele ele verip Karabük'ü çok farklı yere taşıyacağız.

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Çalışanlarımızın, emeklilerimizin yaşadığı sıkıntılarının çözümü boynumuzun borcudur. Sırtlarında yumurta küfesi olmayanlar diledikleri gibi atıp tutabilirler. Bunlar meydanlar söz verip göreve gelince unutmayı iyi bilirler.

"REFAH KAYBINI TELAFİ EDECEĞİZ"

Sadece bu yıl deprem bölgesine 1 trilyon liradan fazla kaynak aktardık. İstanbul başta olmak üzere risk altında şehirlerin depreme hazırlanmaları gerekiyor.

Türkiye'yi 21 yılda nasıl büyüttüysek yine büyüteceğiz. Refah kaybını telafi edeceğiz. Azimle ve sabırla çalışarak üstesinden gelemeyeceğimiz yoktur. Yeter ki aramıza fitnecileri sokmayalım.

Karabük'ün yanımızda yer alacağına inanıyorum. Karabük, emeğin alın terinin şehri Karabük, 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız, kararlı mıyız? Gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz? Kapı kapı dolaşmaya var mıyız?

İnşallah Ramazan Bayramı gelmeden 31 Mart'ı milli irade bayramı olarak kutlayacağız. Her seçim aynı zamanda kimin kiminle ol yürüdüğünü, kimin nerede durduğunu gördüğümüz bir sınamadır.

6'lı masa ne oldu? Parlamentoda bunlardan biri yok, hepsi de gitti. Dağıldılar gittiler. Ankara'da bir daire ona tutmuşlar. Kim o? Şimdi o dairede takip ediyor. Tüm suçu Bay Kemal'in sırtına yüklediler. Şimdi bizim Karadeniz'in çayını demliyorlar.

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Bu ucube ittifaktan geriye masanın gizli ortağı DEM'le bir türlü adını koyamadıkları, millete çıkıp ne olduklarını anlatamadıkları tuhaf bir ilişki kaldı. Sorsan ittifak yapmadık diyorlar. CHP ve DEM birçok yerde ortak aday çıkarıp pazarlık yapıyor. Bedeli bilinmeyen kirli pazarlıklar... DEM tabanının iradesini CHP ile pazarlık masasına sürdüler.

PARA SAYMA GÖRÜNTÜLERİ

Ülkenin gündemi deprem, bunların umurunda değil. Hatta depremzedeler hakaret ediyorlar. Bizim gündemimiz terörü sınırdan arındırmak. Onlar ise utanmasalar terör örgütüne militan yazılıp eğitime girecekler. Hangi meseleyi ele alırsak alalım karşımıza benzer manzaralar çıkıyor. Şimdi bir de valiz valiz para görüntüleri çıktı. Dolar mı dersin, avro mu dersin. Türk siyasetini kirletmeye, kendilerine oy verenler başta olmak üzere insanımızı utandırmaya kimsenin hakkı yok. Nereden nerelere geldik. Allah'tan korkuları var mı bilmeyiz ama kuldan utanmayandan uzak durmak lazım.

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Dün ekranlarda 'aramızda kalsın kazanıyoruz' diyorlardı. Bugünde 'aramızda kalsın kazanıyoruz' diyorlar. Bu CHP ve DEM'den hiçbir şey olmaz.

31 Mart'ta milli iradenin gücünü bir kez daha gösteriyor muyuz? Rabbim hepinizden razı olsun.

"KARABÜK'E 94 MİLYAR LİRA KAMU YATIRIMI YAPTIK"

Bizim davamız Türkiye Yüzyılı davasını inşa etme anlayışıdır. Karabük'te 21 yılda 94 milyar lira kamu yatırımı yaptık. Karabüklü iş verenlerimizi 1,1 milyar lirayı aşan prim teşviki sağladık. Enerjide merkez, Eskipazar, Safranbolu ve Yenice'ye doğal gaz arzını sağladık.

Karabük 31 Mart'a hazır mı? Ben de karşımdaki tabloya bakarak hazır olduğunuza inanıyorum. Belediye başkan adaylarımızı sizlere emanet ediyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.