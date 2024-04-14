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Özgür Özel'den İran-İsrail gerilimine ilişkin mesaj

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#Özgür Özel#CHP#İsrail
Özgür Özelden İran-İsrail gerilimine ilişkin mesaj
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2024 13:57

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bölgemizi tehdit eden İsrail ile İran arasındaki karşılıklı saldırıları büyük endişeyle izliyoruz. Orta Doğu'da tansiyon bu denli yükselmişken tarafların gerginliği artıracak hareketlerden kaçınması çağrısında bulunuyoruz" dedi.

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CHP Genel Başkanı Özel, İran ve İsrail arasındaki karşılıklı hava saldırılarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bölgemizi tehdit eden İsrail ile İran arasındaki karşılıklı saldırıları büyük endişeyle izliyoruz. Orta Doğu'da tansiyon bu denli yükselmişken tarafların gerginliği artıracak hareketlerden kaçınması çağrısında bulunuyoruz. Kurucumuzun 'Yurtta barış dünyada barış' vasiyetini hatırlama ve sahiplenmemizin gerektiği bir dönemdeyiz" dedi. Türkiye'nin, etrafı ateş çemberine dönüşmüşken tansiyonu düşürecek her çabanın öncüsü olması gerektiğine işaret eden Özel, "İnanıyoruz ki Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanmadan bölgedeki tırmanmanın durdurulması ve çatışma riskinin azaltılması mümkün olmayacaktır. Bu çerçevede barış, huzur ve istikrarın sağlanmasının tek geçerli çözümünün 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulması olduğu inancımızı yineliyoruz" açıklamasında bulundu.

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#Özgür Özel#CHP#İsrail

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