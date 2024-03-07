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Özgür Özel 'sürçülisan' demişti... CHP Afyonkarahisar Adayı Köksal'dan 'DEM Parti' resti: Sözümün arkasındayım

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#Özgür Özel#CHP#Burcu Köksal
Özgür Özel sürçülisan demişti... CHP Afyonkarahisar Adayı Köksaldan DEM Parti resti: Sözümün arkasındayım
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2024 09:11

CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın 'Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak' sözlerini CHP Genel Başkanı Özgür Özel 'sürçülisan' oldu diyerek düzeltmişti. Konuyla ilgili yeni bir açıklama yapan Köksal "Dil sürçmesi değil, verdiğim söz üzerine konuştum" ifadelerini kullandı.

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CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal, Afyonkarahisar Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" dedi.

ÖZGÜR ÖZEL 'SÜRÇÜ LİSAN' DEDİ

CHP Genel Merkezi Özgür Özel ise Köksal'ın sözlerini "Afyon'da bir sürçülisan oldu. Başkanım siz düzeltir misiniz dedi. Afyon Belediyesi'nin de Uşak Belediyesi'nin de kapıları, tüm siyasi partilere aralıksız olarak açıktır" ifadeleriyle düzeltti.

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KÖKSAL'DAN YENİ AÇIKLAMA: DİLİM SÜRÇMEDİ

TV100'den Barış Yarkadaş'a konuşan Köksal konuşmasında herhangi bir dil sürçmesi olmadığını söyledi. Köksal ile telefon görüşmesini anlatan Yarkadaş "Ben Belediye Başkanı seçildiğimde, Afyonkarahisar Belediyesi'ni DEM Partililere yönetmeyeceğim. Ben bir dil sürçmesi sonucu değil, verdiğim söz üzerine konuştum. Ben bu sözü ilk günden beri verdim. Bu sözümün de arkasındayım" ifadelerini kullandı.

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#Özgür Özel#CHP#Burcu Köksal

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