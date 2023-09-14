Özgür Özel liderlik yarışında... Yarın adaylığını ilan edecek

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, genel başkan adaylığını yarın CHP Genel Merkezi’nde, partisinin genç Parti Meclisi (PM) üyeleri ve milletvekilleriyle birlikte açıklayacak.

KILIÇDAROĞLU’NU BİLGİLENDİRDİ

Özel, adaylık ilanı öncesinde ziyaret ettiği Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu bilgilendirdi. Özel, önceki gün CHP Genel Merkezi’nde yaklaşık 40 dakika süren görüşmeye ilişkin Hürriyet’e şöyle dedi:

“Görüşmemiz çok sıcak, samimi, dostane bir havada geçti. Genel Başkan da son derece nazikti. Görüşmede kendilerinden bir talebim de oldu. Biliyorsunuz bizim bu toplantıyı dışarıda, bir otelde yapacağımız şeklinde haberler çıktı. Böyle bir toplantının otel köşelerinde değil, kendi evimizde yani partimizde yapılması uygun olurdu. Görüşmemizde de ‘Parti bizim evimiz, siz de uygun görürseniz açıklamamızı partimizde yapmak isteriz’ diyerek müsaadesini istedim. Kendisi de ‘Öyle uygun olur’ diyerek, bunun için en doğru yerin parti olacağını söyledi.”

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YOL HARİTASIYLA ADAYLIK

Özel, yarınki toplantıda “yol haritası” niteliğindeki “Tutum Belgesi” ile birlikte adaylığını da açıklayacağını söyledi. Özel, “Daha önce bu açıklamayı eylül ayının ilk haftasında yapmayı planlamıştık. Ancak bunun partimizin 100. yıl kuruluş yıldönümü gündemini gölgeleyip, meşgul etmemesi için bir hafta erteledik. Yine başta, önce Tutum Belgesi’ni açıklayıp, adaylığı daha sonra açıklama gibi bir düşüncemiz vardı ama artık il kurultayları da başladığı için cuma günkü toplantıda her iki açıklamayı da birlikte yapmış olacağız. Yarınki açıklamamız fiilen adaylığımızın açıklanması anlamına da gelecek” dedi. Özel, adaylığı ile ilgili tartışmalar gündeme ilk geldiğinde, “Genel Başkan adaylığımı televizyondan duymayacak, karar verdiğimde önce ailemle, sonra da kendisiyle paylaşacağım” demişti.



‘KURUCU DEĞERLERE DÖNÜLECEK’

Özgür Özel, 20 sayfalık ‘Tutum Belgesi’ ile açıklayacağı hedeflerine ilişkin de “CHP’yi Türkiye’nin en iyi yönetilen kurumu yapma hedefiyle yola çıkıyoruz.” dedi. ‘Tutum Belgesi’nde ise, “Lider değişikliğinden öte anlayış değişikliğine gidilecek. Kurucu değerlere dönülüp, demokrasi, parti içinde de dışında da daha cesur savunulacak” mesajları öne çıkıyor.

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GRUP BAŞKANLIĞINI BIRAKMAYACAK

Özel’in Grup Başkanlığı’nı bırakmayı düşünmediği öğrenildi. Yakın çevresinde “Grup Başkanlığı’nı bırakması için bir neden yok. Çünkü henüz ortada ilan edilmiş bir kurultay tarihi yok. Ayrıca, bırakın kurultay tarihini henüz Genel Başkan’ın adaylığı bile belli değil. O işler netleşsin, o zaman düşünülür” görüşü öne çıkıyor.