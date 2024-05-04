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Özgür Özel Kılıçdaroğlu ile görüştü: Yemekte buluştular

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#CHP#Özgür Özel#Kemal Kılıçdaroğlu
Özgür Özel Kılıçdaroğlu ile görüştü: Yemekte buluştular
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2024 07:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki dönem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

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Özel, Kılıçdaroğlu’nu kapıda Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ile birlikte karşıladı. Ankara’da Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen görüşme 2 saat 20 dakika sürdü. Görüşmede, Özel ve Kılıçdaroğlu yemek yedi.

Basına kapalı gerçekleşen Özel-Kılıçdaroğlu buluşmasında Özel’in Erdoğan ile yaptığı görüşme ele alındı. Kılıçdaroğlu, Özel’in Erdoğan randevusu için “sarayla müzakere edilmez mücadele edilir” tepkisini vermişti. Bu çıkışın ikili arasında kırgınlığa yol açtığı öne sürülmüştü.

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#CHP#Özgür Özel#Kemal Kılıçdaroğlu

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